BBL Esports kurucu ortağı Ferit Karakaya: "Acıyorum" - Son Dakika
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BBL Esports kurucu ortağı Ferit Karakaya: "Acıyorum"

08.07.2021 16:40
BBL Esports kurucu ortağı Ferit Karakaya: "Acıyorum"

BBL Esports kurucu ortağı Ferit Karakaya esporun toksik kitlesi hakkında konuştu!

BBL Esports kurucu ortağı Ferit Karakaya dün oynanan Futbolist ve Fire Flux Esports maçlarının ardından bazı holiganlara "Acıyorum" ifadelerini kullandı. Dün BBL Esports 7 saat boyunca VCT aşama 3'de mücadele etti, oynanan maçların ardından beklenilen sonuç alınamadı. VALORANT takımları yapılan maçların canlı yayınında olsun, sosyal medyada olsun gerçekten inanılmaz kötü sözler görmeye başladı. Ferit Karakaya'da dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile bu insanlara tepki gösterdi. Ferit sadece BBL'e gelen yorumlar için değil tüm takımlara gelen kötü, argo ve küfür içeren mesajlara tepki gösterdi.

Dün yapılan toksik mesajların ardından tüm espor sektöründen de tepkiler yağmaya başladı. Esporun sevilen isimlerinden bir diğeri Tunç Demirbilek'de sosyal medyadan toksik yorumlar atan holiganlar hakkında bir yazı paylaştı. Yazının tamamına gönderiye basıp ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde sevilen Esports Caster'larından Özgür "root" Alagül de VCT'nin ardından yaptığı paylaşım ile toksiklik sınırlarının zorlandığını belirtti.

Playerbros olarak biz de bu olaya tepkimizi gösteriyor ve özellikle VALORANT esporu bu kadar heyecanlı ve güzelken böyle olayların, bu insanların hemen düzelmesini istiyoruz.

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Kaynak: Playerbros

Fire Flux Esports, Ferit Karakaya, BBL Esports, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar BBL Esports kurucu ortağı Ferit Karakaya: 'Acıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBL Esports kurucu ortağı Ferit Karakaya: "Acıyorum" - Son Dakika
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