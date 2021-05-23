BBL Esports PUBG'ye giriş yaptı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan BBL Esports PUBG'ye nihayet giriş yaptı. Organizasyon duyuruyu dakikalar önce sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımını bir video ile yaptı. Geçtiğimiz aylarda Digital Athletics ekibiyle yollarını ayıran 5'li artık BBL Esports bünyesi altında savaşacaklar. PUBG takımının BBL Esports ile adları uzun zamandır geçiyordu. ve sonunda beklenen gün geldi. Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Neşet Murat "Sixmo" Öztürk

Şamil "Mitraleius" Özkan

Mert "Mert" Güngör

Mehmet Furkan "Smash" Şanlı

Bünyamin "CodeMarco" Yalçınkaya

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden PUBG takımı artık BBL Esports adı altında ülkemize başarılar getirmeye devam edecek. Duyuru paylaşımının altına göz attığımızda ise

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

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