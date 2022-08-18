BBL Esports Valorant kadrosunda bir ayrılık daha

BBL Esports Valorant ekibinin VALORANT Champions Tour 2022 EMEA Challengers 2'de ve VALORANT Champions Tour 2022 EMEA Last Chance Qualifier'da istediği başarıyı elde edememesinden sonra Valorant kadrosunda değişikliğe gitme kararı aldı.

BBL ESPORTS, PAURA'YA VEDA ETTİ

BBL Esports'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "VALORANT takımımızın oyuncusu Melih "pAura" Karaduran ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, bu güzel macerada bize ve takımımıza kattığı her şey için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." sözlerine yer vererek veda etti.

Melih Karaduran'ın da takımdan ayrılması sonrası BBL Esports'un Valorant kadrosunda IGL rolünde boşluk oluştu. BBL Esports taraftarları yeni transferin kim olacağını merakla bekliyor.

BBL GÜNCEL KADRO

Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta

Mehmet "Turko" Özen

Hüseyin "aimDLL" Kabışteke

Doğukan "QutionerX" Dural