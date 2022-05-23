BBL maçı ne zaman Valorant BBL – M3 Champions maçı ne zaman? - Son Dakika
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BBL maçı ne zaman Valorant BBL – M3 Champions maçı ne zaman?

23.05.2022 08:09
BBL maçı ne zaman Valorant BBL – M3 Champions maçı ne zaman?

Valorant Champions Tour 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage'de mücadele eden BBL Esports'un üçüncü maçının ne zaman olduğu araştırılıyor. İlk galibiyeti ardından Team Liquid maçını mağlubiyet ile tamamlayan BBL'in üçüncü maçı ne zaman? Valorant BBL – M3 Champions maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? BBL maçı nereden izlenir?

VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage'de üçüncü hafta maçlarında M3 Champions ile karşılaşacak BBL maçı ne zaman olduğu BBL taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, BBL maçı ne zaman? Valorant BBL – M3 Champions maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? BBL maçı nerden izlenir?

BBL – M3 CHAMPIONS MAÇI NE ZAMAN

İlk galibiyeti sonrası Team Liquid'e karşı ilk mağlubiyetini alan BBL Esports, bir sonraki maçını 29 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de M3 Champions'a karşı oynayacak.

BBL MAÇ TAKVİMİ

  • M3C - 29.05.2022
  • Guild Esports - 05.06.2022
  • Big - 12.06.2022
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BBL ESPORTS KİMİN?

BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde 28 Mart 2022 itibarıyla 12. sırada yer almaktadır.

YORUMLAR
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İlk kez bir Türk takımı esporda Avrupa Şampiyonu oldu İlk kez bir Türk takımı esporda Avrupa Şampiyonu oldu

BBL Esports, Valorant, Espor, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar BBL maçı ne zaman Valorant BBL – M3 Champions maçı ne zaman? - Son Dakika


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