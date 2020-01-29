BBOM üyeleri girişimlerini Döşemealtına taşımayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBOM üyeleri girişimlerini Döşemealtına taşımayı hedefliyor - Son Dakika

BBOM üyeleri girişimlerini Döşemealtına taşımayı hedefliyor

6 saat önce

'Başka Bir Okul Mümkün' diyerek BBOM'u kuran anne babalar, girişimlerini şimdi de Döşemealtı'na taşımayı hedefliyor.

BBOM üyeleri girişimlerini Döşemealtına taşımayı hedefliyor, System.String[]

'Başka Bir Okul Mümkün' diyerek BBOM'u kuran anne babalar, girişimlerini şimdi de Döşemealtı'na taşımayı hedefliyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret eden Başka Bir Okul Mümkün Antalya Kooperatifi üyesi aileler, Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Antalya'nın ilk Ekolojik Kreşi'nin Döşemealtı'nda okul kurma çalışmalarında kendilerine ışık olduğunu söyledi.


Başka Bir Okul Mümkün Antalya Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Özel Erkan, BBOM eğitim modelinin, alternatif eğitim demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman olmak üzere dört eksen üzerine kurulduğunu söyledi. Erkan, "Üyelerimiz, çocuklarının eğitimiyle ilgili gördükleri sorunların çözülmesini beklemek yerine harekete geçen ailelerden oluşuyor. Bu modelle açılan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de 4 okul bulunuyor. Bu model kapsamında Antalya Döşemealtı'nda da bir okul açmayı planlıyoruz" dedi.


Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ekolojik Kreşi'in örnek bir proje olduğunun altını çizen Erkan, okullaşma çalışmalarında işbirliğinin önemine dikkat çekti.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin adeta eğitim kampusu haline dönüştüğünü söyledi. Belediye imkanlarıyla hayata geçirilen Ekolojik Kreşi'in eğitim kalitesiyle benzer kurumlardan ayrıldığını söyledi. Başkan Genç, Ekolojik Kreşin 7 ülkeyle birlikte yürüttüğü AB projesiyle de ülkemizi yurtdışında temsil ettiğini kaydetti. Genç, öğrenci velilerinden oluşan kooperatif üyelerine her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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