BBP 130 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
2 saat önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) 1'i il, 129'u ilçe ve beldelerden oluşan toplam 130 belediye başkan adayını açıkladı.
Büyük Birlik Partisi
(BBP
) 1'i il, 129'u ilçe ve beldelerden oluşan toplam 130 belediye başkan adayını açıkladı.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, partinin bugünkü Başkanlık Divan toplantısında yapılan müracaatların bir kısmı değerlendirildi.
Bu kapsamda 1 ilin yanı sıra 129 ilçe ve beldeden oluşan toplam 130 belediye başkan adayının ismi belirlendi.
BBP, Sivas Belediyesi
için Doğan Ürgüp
'ü aday gösterdi.
Açıklamada, hafta sonu yapılacak değerlendirmelerin ardından diğer belediye başkanı adaylarının ismini de duyurulacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:17 Kaynak: AA
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