Son Dakika Haberleri: BBP 41 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

BBP 41 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

17 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP), aralarında il, ilçe ve beldelerin bulunduğu 41 belediye başkan adayını daha açıkladı.

BBP 41 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP), aralarında il, ilçe ve beldelerin bulunduğu 41 belediye başkan adayını daha açıkladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, divan toplantısı sonrasında 41 belediye başkan adayının daha belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, diğer başkan adaylarına ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği de ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul'un Başrol Oyuncusu Engin Altan Düzyatan İçin Ayrılık Kararı Verildi Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 00:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BBP 41 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]