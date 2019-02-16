BBP 41 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
17 dakika önce
Büyük Birlik Partisi (BBP), aralarında il, ilçe ve beldelerin bulunduğu 41 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP), aralarında il, ilçe ve beldelerin bulunduğu 41 belediye başkan adayını daha açıkladı.
BBP'den yapılan yazılı açıklamada, divan toplantısı sonrasında 41 belediye başkan adayının daha belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, diğer başkan adaylarına ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği de ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:31 Kaynak: AA
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