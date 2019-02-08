Bbp, 58 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi

Büyük Birlik Partisi (BBP), aralarında il, ilçe ve beldelerin bulunduğu 58 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP), aralarında il, ilçe ve beldelerin bulunduğu 58 belediye başkan adayını daha açıkladı.



BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün düzenlenen divan toplantısında, müracaatların bir kısmının daha değerlendirilmesinin ardından 58 belediye başkan adayı belirlendi.



Açıklamada, aralarında il, ilçe ve beldelerin olduğu 58 belediye başkan adayının ismine yer verildi.



BBP, Mahmut Malkoç'u Karabük, Levent Aybatılı'yı ise Isparta için aday gösterdi.

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