Son Dakika Haberleri: BBP Antalya'da Menderes Türel'i Destekleyecek

BBP Antalya'da Menderes Türel'i Destekleyecek

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayıp, Menderes Türel'i destekleme kararı aldı.

BBP Antalya'da Menderes Türel'i Destekleyecek, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayıp, Menderes Türel'i destekleme kararı aldı.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç adına Başkan Menderes Türel'i ziyaret eden BBP Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kanat, Antalya'da aday çıkarmayacaklarını söyledi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'i destekleyeceklerini ifade eden Kanat, "BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç adına burada bulunuyorum. Adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Genel Merkezimizin kararıyla Antalya'da Büyükşehir'de aday çıkarmayacağız. Büyükşehir'de sizi destekleyeceğiz. İlçelerde ise meclis üyesi aday listemizi oluşturacağız" dedi.

Destek için teşekkür eden Başkan Türel, "Cumhur ittifakı olarak bunun güzel bir uygulamasını 24 Haziran seçimlerinde yaşadık. Bu bir memleket meselesi, Antalya meselesi. Memleketin kazanması, şehrimizin kazanmasında sizlerin desteği önemli. Aynı yolun yolcusu olarak sizlerle birlikte hareket etmek benim için gurur ve şereftir. Bu süreci birlikte desteğinizle en güzel şekilde yürütürüz. Herkesin emrinde, Antalya'nın hizmetkarı anlayışı ile gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Kardeşiniz ve bu şehrin evladı olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Sizin de desteğiyle Antalya'nın kazandığı bir netice almak isteriz. Ziyaretiniz bana onur verdi. Desteğinize bir kez daha teşekkür ederim." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:48 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Menderes Türel, Büyük Birlik Partisi, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı

Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:06:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BBP Antalya'da Menderes Türel'i Destekleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]