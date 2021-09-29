BBP Antalya İl Başkanı Murat Barış'tan, AA Antalya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya İl Başkanı Murat Barış, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Barış, ziyaretinde, Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'la görüştü.

İl genelindeki siyasi çalışmaları hakkında bilgi veren Barış, kongrelerini tamamladıklarını ve teşkilat çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti. Antalya'da güçlü bir teşkilat kurduklarını aktaran Barış, Türkiye'nin milli çıkarlarının her şeyin önünde olduğunu dile getirdi.

Barış, kritik süreçlerden geçildiğini, bu anlamda partisinin de net bir duruş sergilediğini ifade etti.

Yıldırım da, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Barış'a, partisinin İl Başkan Yardımcısı Mustafa Koç, Kepez İlçe Başkanı Ahmet Akbaş ve Aksu İlçe Başkanı İsmail Metin eşlik etti.