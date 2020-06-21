BBP Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Olağan Toplantısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının Destici başkanlığında Genel Merkez Binasında, divan üyelerinin tamamının katılımıyla düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye ve dünyada devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe- Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına partimizin ve camiamızın tam desteği güçlü bir şekilde vurgulandı. Suriye ve Libya'da yaşanan gelişmeler ele alınırken, devletin ve hükümetin almış olduğu tüm kararların yanında olunduğu bir kez daha belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

"Siyasi Partiler Yasası" ve seçimlere ilişkin kanununda yapılması planlanan değişiklerle ilgili teklif ve görüşmeler ile barolar ve diğer meslek kuruluşlarıyla ilgili kanun değişiklikliği konularının da değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, toplantıda "Ekonomik Kurul"un hazırladığı "Dünya ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler" hakkındaki raporun sunumunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sonbaharda yapılması planlanan "Olağan Büyük Kurultay"la ilgili hazırlıkların gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan diğer konular istişare edildi. Ayrıca temmuzun ilk haftasında Ankara'da MKYK ve il Başkanları toplantısı yapılması kararlaştırıldı. Divan toplantısında gündeme alınan bazı hususlarla ilgili değerlendirmeler ve alınan kararların detayı ile ilgili Büyük Birlik Partisinin görüşleri, önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde sırası ve yeri geldikçe açıklanacağı belirtildi." bilgilerine yer verildi.