Son dakika haberi... BBP belediye başkan adayının öldürülmesi; savcı 3 sanığa beraat istedi - Son Dakika

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Biberoğlu'nun 25 Mart 2020'de Sarıyer Kısırkaya'da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 3 sanığın beraatını talep etti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Okan Özkurt SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Okan Özkurt, Yavuz Özkurt ile Hülya Özkurt ve maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun aile yakınlarıyla taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada Ali Rıza Biberoğlu'nun oğlu Orhan Zeki Biberoğlu sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıkların maktulün yanından ölene kadar niye ayrılmadıklarını anlayamadım. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

SAVCI 3 SANIK İÇİN BERAAT TALEP ETTİ

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Okan Özkurt ile maktul Ahmet Biberoğlu'nun kavga ettiği sırada diğer sanıkların kavgaya dahil oldukları ve Biberoğlu'nu bıçakladıkları anlatıldı. Maktulün arkadaşı olan tanığı arayarak yardım istediği, tanıkların maktulün yanına gittiği sırada bir aracın yollarını kestiği ve araçtan sanıklar Hülya Özkurt ile Uğur Özkurt'un indiği aktarıldı. Mütalaada yer alan otopsi raporunda, maktulün vücudunda 3 kesici alet yaralanmasının bulunduğu ve bir yaralanmasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve ölümünün yaralanmaya bağlı oluşan iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Mütalaada, olayın maktul ile Okan Özkurt arasında gerçekleştiği, sanıklar Yavuz Özkurt, Uğur Özkurt ve Hülya Özkurt'un ise eyleme iştirak ettiklerinin kanıtlanmadığı öne sürüldü. Sanıklar Uğur Özkurt, Hülya Özkurt ve Yavuz Özkurt'un 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması'ndan beraatlarının talep edildiği mütalaada, tutuklu sanık Okan Özkurt'un 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanık Okan Özkurt'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar ve avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.