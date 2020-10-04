BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi - Son Dakika

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik 2. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tek liste halinde mevcut başkan Murat Önal güven tazeledi.

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik 2. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tek liste halinde mevcut başkan Murat Önal güven tazeledi.

Şeyh Edebali Kongre Merkezinde gerçekleşen kongreye MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin, Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongre öncesi konuşma yapan BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini devam ettirdiğini belirterek, "Ben ilk olarak sözlerine görevleri başında gece gündüz demeden gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Soydaşlarımız can Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın kahpece saldırılarını şiddetle kınıyorum. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak soydaşlarımızı sivil halk gözetmeksizin hedef alarak yapılan haince saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Bizler Türk milleti olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan yalnız değildir" dedi.

"Siyaseti bir rant olarak değil millete hizmet için yapan bir siyasi hareketiz"

Başkan Önal, "Siyaseti bir rant olarak değil, millete hizmet için yapan bir siyasi hareketiz. Geçmişte şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi 'bizler sandık kaygısı ile siyaset yapan insanlar değil sırat kaygısı ile siyaset yapan insanlarız' düşüncesi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle şimdiye kadar camiamızda görev alan emeği geçen bütün değerli gönüldaşlarımıza teşekkür eder kongremizin vatana, millete ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahcup etmesin hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına seslendi

MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan ise genel başkanlarının TBMM'nin geçen ve bu yıl ilk açılış gününde ilk önergelerinin "idam" taslağı olduğunu anlatarak, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak kendi hazırlamış olduğumuz önemli 3 başlık altında kanun teklifini genel başkanımız geçen sene 1 Ekim'de TBMM açıldığında gündemine getirmişti. Bu sene yine aynı şekilde genel başkanımız tekrar aynı kanun teklifini meclise sundu. Biz burada tabi Cumhurbaşkanı olduğu gibi bir siyasi partinin genel başkanı olduğunu hatırlatıyoruz ve diyoruz ki sayın Cumhurbaşkanım lütfen meclisin en büyük grubu olan AK Parti grubuna gerekli talimatı verin ve Büyük Birlik Partisinin hem geçen sene hem bu sene 1 Ekim'de kanun teklifi olarak sunduğu idam yasası kabul edildin" dedi

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen seçimde gerçekleşen BBP Bilecik 2. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tek liste halinde mevcut başkan Murat Önal güven tazeledi. - BİLECİK

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi
BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi
BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi
BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi
BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi
BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi
BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 20:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika

Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu 8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi
Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı         
00:30
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu         
22:09
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş         
20:01
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı         
17:00
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi         
13:42
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 03:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei