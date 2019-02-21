BBP Bingöl İl Başkanı Görevden Alındı
1 saat önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını, il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP
) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser
, Bingöl
İl Başkanı Muammer Çolakoğlu
'nun görevden alındığını, il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
Ali Keser, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı il ve ilçelerde terör örgütü PKK
'nın siyasi uzantısı olan partinin seçimi kazanma ihtimaline karşı aday çıkarmama kararı alındığını hatırlattı. Keser, bu doğrultuda, BBP'nin bilgisi dışında Bingöl İl Belediye Başkan adaylığı başvurusunda bulunan Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alınarak, il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:59 Kaynak: DHA
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