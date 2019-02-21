Son Dakika Haberleri: BBP Bingöl İl Başkanı Görevden Alındı

BBP Bingöl İl Başkanı Görevden Alındı

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını, il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

BBP Bingöl İl Başkanı Görevden Alındı, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını, il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

Ali Keser, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı il ve ilçelerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin seçimi kazanma ihtimaline karşı aday çıkarmama kararı alındığını hatırlattı. Keser, bu doğrultuda, BBP'nin bilgisi dışında Bingöl İl Belediye Başkan adaylığı başvurusunda bulunan Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alınarak, il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:59 Kaynak: DHA

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