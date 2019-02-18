BBP Çankırı İl Teşkilatı İstifa Etti
1 saat önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Çankırı İl Teşkilatı istifa etti.
Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Çankırı
İl Teşkilatı istifa etti.
İl Başkanı Murat Çiftci, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yönetim kurulu üyeleri, kurucular kurulu üyesi Ethem Şen ve ilçe başkanlarıyla istifa kararı aldıklarını belirtti.
Son dönemde Büyük Birlik Partisi'nden, Muhsin Yazıcıoğlu
'nun
izinden gidenlerin tasfiye edildiğini öne süren Çiftci, partinin iyi yönetilemediğini savundu.
Çiftci, "Bağımsız olarak, Muhsin başkanımızın izinden yürümeye devam edeceğiz. Her zaman hakkın ve haklının yanında olma çabası içinde olacağız. Devletimizin, milletimizin bekası için Türk-İslam davası için son nefesimize kadar inşallah bu yolda ömür tüketeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:22 Kaynak: AA
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