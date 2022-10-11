BBP'den bazı üyelerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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BBP'den bazı üyelerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

11.10.2022 15:14
BBP'den bazı üyelerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sözcüsü ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sözcüsü ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gündür geçmişte kısa süre partide çeşitli görevlerde bulunan, sonrasında yaşadıkları problemler nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan kişiler üzerinden partiye bir operasyon yapılmaya çalışıldığına şahit olduklarını belirtti.

Parti aleyhindeki bir kısım medyada yürütülen kampanyaya alet olan kişilerin, partide görev yaptıkları döneme ve ayrılma sebeplerine dair ayrıntıları paylaşmanın, sadece söz konusu kişilerin utanacağı durumları ortaya çıkaracağını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Partimizin yetkili kurullarında yapılan toplantılarda, seçilmiş herhangi bir yöneticimizin görüşlerini açıklarken herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılması söz konusu değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle Sayın Genel Başkan'ımızın, herhangi bir MKYK toplantımızda, söz isteyen bir kurul üyemize söz vermemesi, müdahalede bulunması ya da kendisine yöneltilen herhangi bir soruyu cevaplamaması da söz konusu olmamıştır. Bu gerçeklerin aksindeki her iddia yalandır. Bununla birlikte, her siyasi partide olduğu gibi kamuoyuna yönelik açıklamaların, partimizin istişare edildikten sonra yetkili kurullarda birlikte alınan kararları doğrultusunda ve yine birlikte karar verdiğimiz üslup çerçevesinde yapılması esastır. Bunun aksine davranışlar disiplin meselesidir."

"İlkelerimizin, birtakım şahısların hırslarına kurban edilmesi söz konusu olamaz"

Tunç, "Cumhur İttifakı bileşenleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için ortak hedeflere yürüdüğümüz, üstelik dünyada ve ülkemizde tüm şartların bizi birlik olmaya mecbur kıldığı günlerde istikametimizin, geleceğimizin, kurulduğumuz günden beri ayrılmadığımız ilkelerimizin, birtakım şahısların hırslarına, kaprislerine, dengesizliklerine kurban edilmesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerini meşru sayarak oy hesabı yapan iş birlikçi bir muhalefet anlayışı ve siyaset yöntemiyle yapacak siyasetleri ve yürüyecek yolları olmadığını kaydeden Tunç, "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz. Yollarına layık oldukları yerlerde devam etmelerini diliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP'den bazı üyelerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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