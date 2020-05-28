BBP'den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 22 Mayıs'ta TBMM'de düzenlediği basın toplantısını ibretle izlediğini söyleyerek, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanının partisinden istifa ettirilerek başka bir partiden aday yapıldığı iddiası doğru değildir" dedi.



Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Murat Önal yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin isminin geçmesinden dolayı bir açıklama yapma ihtiyacı doyduğunu belirtti. Önal, "Özgür Özel'in bu cümleyi sarf ederken, ya yalan söylüyor veya seçim kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nu bilmediği anlaşılmaktadır. Sayın Genel Başkanımız siyasi partilerin ittifak yapmasına imkan veren yasalar çerçevesinde, 17 arkadaşımızla birlikte Cumhur İttifakından aday olmuş, Büyük Birlik Partisi adı ve amblemiyle seçim çalışmalarını yürütmüş ve Büyük Birlik Partisi mensubu olarak milletvekili seçilmiştir. Özgür Özel gülünç bir şekilde, genel başkanımızla aynı statüde milletvekili seçilen Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı'nı da örnek verince aynı basın toplantısında kendi kendini tekzip etmiştir. Unuttuğu iki hususu biz kendisine hatırlatalım. Birincisi, 17 dakikalık basın toplantısının neredeyse tamamında, kınadığı, şikayet ettiği, 'siyasi ahlaksızlık' olarak gösterdiği fiilin, aynen, bugün mecliste görev yapan, CHP'den seçilip Saadet Partisi'ne geçen milletvekillerini ve buna imkan hazırlayan kendi partisinin uyguladığı yöntemi tarif etmesidir. Özgür Özel ve CHP, millete siyasi ahlak dersi vermeden önce, acilen bu durumu izah etmelidir. İkinci konu, İYİ Parti'nin seçimlere sokulması, millet iradesinin tecelli etmesi için gösterilen bir 'kahramanlık' gibi gösterilirken, CHP'nin, aynı seçimde kendisine siyasi duruş olarak daha yakın olan DSP'nin seçime girmesi için hiçbir şey yapmadığı bilinmektedir. İYİ Parti'ye ağlatarak 15 vekil gönderen CHP nedense DSP için çok övünerek anlattığı demokrat tavrı göstermemiş ve DSP 2018 seçimlerine katılamamıştır. Hokkabazlık, kelimelerle demokratik tavır ve kahramanlık haline getirilemez. Büyük Birlik Partisi size malzeme olmayacak kadar düzgün bir geçmişe ve sicile sahiptir" dedi. - BİLECİK