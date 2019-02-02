BBP'den Cumhur İttifakı Adayı Çelik'e Ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Kahraman ve yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek, adaylığı dolayısıyla tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Kahraman ve yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek, adaylığı dolayısıyla tebrik etti.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, BBP Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Kahraman ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyaret esnasında Başkan Çelik ile görev yaptığı süre içerisinde her zaman bir araya geldiklerini ifade eden BBP İlçe Başkanı Kahraman, "Bu süre zarfında şehrimize güzel hizmetler kazandırdı. Büyük Birlik Partisi olarak biz bu seçimde bütün seçim çevrelerinde aday çıkaracağız. Bu nedenle değerli belediye başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İnşallah güzel ve nezaket çerçevesinde bir seçim çalışması dönemi geçiririz. 31 Mart seçimlerinde Sayın Ömer Faruk Çelik'e başarılar diliyorum" dedi.



Şehzadeler Belediyesi olarak görev yaptıkları 5 yıllık süre içerisinde olduğu gibi yeni dönemde de 171 bin vatandaşı kucaklayarak yola devam edeceklerini ifade eden Başkan Çelik ise "Bu nazik ziyaretiniz ve güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler ilçesinde 5 yıl süreyle herkesi kucaklayarak büyük bir çaba ve gayretle şehrimize hizmet ettik. Görev süremiz içerisinde tüm iletişim kanallarımızı açık tuttuk. Bunu da tüm samimiyetimiz ve yüreğimizi ortaya koyarak yaptık. Bu bağlamda görev yaptığımız süre içerisinde BBP teşkilatlarını ziyaret etmiştik. Sürekli fikir alışverişi içerisindeydik. Bugünde büyük bir nezaket göstererek değerli Şehzadeler ilçe başkanı ve yönetimi bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Bu ziyaretleri nedeni ile kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rabbim nasip ederde 31 Mart'tan sonra bu görevimize devam edersek, 5 yıl olduğu gibi bundan sonra da Şehzadelerimizde yaşayan 171 bin vatandaşımızı kucaklayarak, hepsinin fikirlerinden istifade ederek projelerimizi hayata geçirip halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

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