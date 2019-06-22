BBP'den Cumhur İttifakı'na destek çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz." dedi.Destici, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri ile muhtarlar, BBP İstanbul İl Teşkilatı üyeleri ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı üyeleriyle bir araya geldi.Burada konuşan Destici, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Uygur Türkü yazar Nurmuhammed Tohti'ye ve tüm şehitlere rahmet diledi.Destici, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıkları uygulamara tepki göstererek, Nurmuhammed Tohti'nin 70 gün önce haksız, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak toplama kamplarına götürülüp daha sonra orada ağır şartlar altında çalıştırmaya ya da yaşamaya mahkum edildiğini belirten Destici, sağlık sorunları olduğu halde Tohti'nin tedavisine imkan verilmeyip ölüme terk edildiğini söyledi.Günlerdir İstanbul'da seçim çalışmaları yaptıkları dile getiren Destici, kendilerine inanan ve destek veren partililere teşekkür etti.Parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişaredelerde bulunduklarını kaydeden Destici, "31 Mart seçimlerini hep birlikte yaşadık. Büyük Birlik Partisi olarak 31 Mart seçimlerinde devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklali ve istikbalini önceleyen bir stratejiyle seçimleri tamamladık. Buradaki birinci gayemiz devletimizin varlığına ve ülkemizin bütünlüğüne, milletin geleceğine göz diken hainlere ve siyasi bölücülere fırsat vermemekti ve bunu da sağladık. ülkemizin hemen her bölgesinde siyasi bölücülerin belediye başkanlıklara, belediye meclis üyeliklerine sızmamaları adına elimeden gelen gayreti gösterdik.Ve bu anlamda kendi adaylarımızın olmadığı yerlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekledik." diye konuştu.Destici, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da partisinin belediye başkan adayı göstermediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:"31 Mart Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğimizi ilan ettik ve destekledik. 39 ilçenin 15'nde de biraz önce dile getirdiğim hassasiyetler çerçevesinde aday çıkarmadık. Buna rağmen 100 bin oyun üzerine çıktık. 16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Büyük Birlik Partililer olarak 15 Temmuz'da sokakta kuralan ve daha sonra da Yenikapı ruhuyla taçlandırılan Cumhur İttifakı ruhana sadığız. Bu sadakatimizi her zaman gösterdik ve bundan sonra göstermeye devam edeceğiz. Bu pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sadece bir belediye seçimleri olmanın ötesine geçmiştir. 2 adayın yarıştığı bir seçimin ötesine geçmiştir. 2 partinin yarıştığı bir seçimin ötesine geçmiştir. Çünkü bu seçim üzerinden Türkiye'yi siyasi ve ekonomik bir istikrarsızlığa, kaosa ve krizlere sürüklemek isteyen, yani geçmişin özlemi içinde olanlar bunu yapmışlardır. Bu seçimler şayet onların istediği gibi çıkarsa Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa yöneltmek amacındadırlar. Türkiye'de yenide sistem tartışmasını gündeme getirmek istiyorlar. Burada aslında hedeflenen Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü terörle mücadeleyi inkıtaya uğratmaktır ve durdurmaktır."S 400 füzelerini alımına destek veren Destici, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaların birilerin tarafından durdurulmak istendiğine ancak buna müsade etmeyeceklerini ve hep birlike bunlara karşı mücadele edeceklerini dile getirdi."PKK'nın yada HDP'nin üzerinden de terörist başının meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz"Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısına da değinen Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türk seçmeni, Kürt seçmeni, Çerkez seçmeni diye bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin birer şerefli mensubu ve seçmenidir. Seçmenlerin bu şekilde ayrıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Ayn zamanda biz, İmralı canisi, terörist başı üzedinden PKK'nın yada HDP'nin üzerinden de terörist başının meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz. Açık ve net olarak söylüyorum PKK ne ise HDP odur. Terörist başı ne ise YPG odur. Bunların arasında bir ayrım yoktur. Kısa bir süre önce terörist başının avukatlarıyla götürülmesine izin verildi. Biz bunun da doğru olmadığın ifade ettik. ve bu günde onun ağzından, onu ziyarete gitmiş olan sözde bir akademisyenin açıklamalarıyla karşı karşıya kaldık. Öyle densiz, yersiz ve hadsiz açıklamalar ki. Adam utanmadan, sıkılmadan terörist başı için 'yerli ve milli' ifadeleri kullanıyor. Hadi oradan diyoruz. Sen de onun köpeğisin. Biz bunları yaptıkları açıklamaların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur. Milletimizin bunları itibara almamasın istirham ediyorum."Destici, İmralı'da Öcalan'la görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan sözlerinin doğru olmadığını ve bunu Öcalan'ın gerçek avukatları sayesinde öğrendiklerini ifade etti.Destici, herkesi pazar günü yapılacak seçimde oy kullanmaya davet etti.Toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcı ve İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gelis ve Osman Tüfekçi, BBP MKYK üyeleri, BBP'li belediye başkanları da katıldı.