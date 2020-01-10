BBP'den Erdem'e ziyaret - Son Dakika
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BBP'den Erdem'e ziyaret

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Salih Uçak, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e nezaket ziyaretinde bulundu.

BBP'den Erdem'e ziyaret, System.String[]

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Salih Uçak, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e nezaket ziyaretinde bulundu. Uçak ve Erdem yerel yönetim hizmetlerini partiler üzeri bir mesele olarak gördüklerinin altını çizdi.


Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen il kongresi sonrası yeniden BBP il başkanlığına seçilen Salih Uçak, partisinin Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e nezaket ziyaretinde bulundu. Uçak, ziyarette "İl kongremizden sonra Bursa'daki ilk ziyaretimizi Nilüfer Belediyesi'ne yapıyoruz. Biz, sayın başkanımız gibi yerel yönetimlerin siyaset üstü bir anlayış ile yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yeni dönemde bütün Nilüferliler adına başarı dileklerimizi ve katkı kayabileceğimiz noktalarda kendileri ile birlikte olduğumuzu hatırlatmak istedik" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdem ise; "Bizler Nilüfer'i yönettiğimiz her dönem yönetim anlayışımızı partiler üzeri bir yaklaşımla ele alarak Nilüferlilere hizmet vermek üzere çalışmalarımızı sürdürdük. Maksadımız Nilüfer'e ve Bursa'ya en iyi şekilde hizmet etmek. Bu ortak hedef etrafında buluşabilmek çok önemli" diyerek, Uçak'a görevinde başarılar diledi. - BURSA

Büyük Birlik Partisi, Turgay Erdem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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