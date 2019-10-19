Son Dakika Haberleri: BBP'den "Güvenli Bölge Mutabakatı"na ilişkin değerlendirme
Son Dakika Politika BBP'den 'Güvenli Bölge Mutabakatı'na ilişkin değerlendirme

BBP'den "Güvenli Bölge Mutabakatı"na ilişkin değerlendirme

1 saat önce

BBP Başkanlık Divanından, ABD ile varılan mutabakata ilişkin şartların genel olarak olumlu bulunduğu belirtilerek, "Lakin üzerinde mutabık kalınan maddelerde yazılı taahhütlerle ilgili olarak 120 saatlik zamanı da göz önünde bulundurarak, temkinli olmakla beraber iyi niyetli bir beklenti içindeyiz.

BBP'den

BBP Başkanlık Divanından, ABD ile varılan mutabakata ilişkin şartların genel olarak olumlu bulunduğu belirtilerek, "Lakin üzerinde mutabık kalınan maddelerde yazılı taahhütlerle ilgili olarak 120 saatlik zamanı da göz önünde bulundurarak, temkinli olmakla beraber iyi niyetli bir beklenti içindeyiz." açıklamasında bulunuldu.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplandı.

Toplantının sonuç bildirgesinde, "Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet üyelerimiz, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızı tebrik ediyoruz. Çok başarılı bir harekat icra eden Mehmetçik'imizi bir kez daha canı gönülden bağrımıza basıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Harekat esnasında şehit olan Mehmetçiklere ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlara rahmet ve gazilere acil şifa dileğinde bulunulan bildirgede, bütün Mehmetçiklere selam gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği belirtilen mektup nedeniyle kınandığı bildirgede, "Mutabakat şartlarını genel olarak olumlu buluyoruz lakin üzerinde mutabık kalınan maddelerde yazılı taahhütlerle ilgili olarak 120 saatlik zamanı da göz önünde bulundurarak, temkinli olmakla beraber iyi niyetli bir beklenti içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Harekatın başlamasından itibaren ABD ve Avrupa ülkelerince "Kürtlerin katledildiği" iftirasına başvurulduğu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürüttüğü terörle mücadele harekatının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı kaydedilen bildirgede, "Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle dost ve düşmanlarımızı da net bir şekilde bir daha anlamış olduk." görüşüne yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Büyük Birlik Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:17 Kaynak: AA
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