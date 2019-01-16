Son Dakika Haberleri: BBP'den Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti

BBP'den Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden BBP yöneticileri, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı için teşekkür etti.

BBP'den Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden BBP yöneticileri, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı için teşekkür etti.

BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak, Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Ersin Gökkaya, Sırabademler Mahallesi'nde inşa edilen parka merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, modern belediyecilik adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türk milleti tarafından takdir edilen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını bu parka vermekten büyük onur duyuyoruz" dedi.

BBP heyeti, Özkan'a teşekkür ederek plaket takdim etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Ali Özkan, Muhsin Yazıcıoğlu, Karacabey, Büyük Birlik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:14:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BBP'den Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]