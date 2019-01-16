BBP'den Karacabey Belediyesi'ne Teşekkür Ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden BBP yöneticileri, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı için teşekkür etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden BBP yöneticileri, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı için teşekkür etti.



BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak, Başkan Yardımcısı Sebahattin Yıldız ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Ersin Gökkaya, Sırabademler Mahallesi'nde inşa edilen parka merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, modern belediyecilik adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türk milleti tarafından takdir edilen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını bu parka vermekten büyük onur duyuyoruz" dedi.



BBP heyeti, Özkan'a teşekkür ederek plaket takdim etti. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak

Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi