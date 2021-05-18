BBP'den Kırım Türkleri'nin mücadelesine destek - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Kırım Türkleri'nin ana vatanlarından sürgünün 77'inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Kırım Türkleri'nin ana vatanlarından sürgünün 77'inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Orta Asya'dan ayrılan Türklerin tarih boyunca birçok tuzakla karşı karşıya kaldığını ifade eden Karabulut, "Dünya ve insanlık medeniyetine içinden çıkardığı değerlerle katkı yapan Türk milletini bu 'farklılığından' dolayı çekemeyen kavimler, emperyalist güçler O'nun önüne her daim set çekmeye çalışarak vahşiyane zulümler yapmışlardır. 21. asırda Türkler, dünyanın her tarafında, Doğu Türkistan'da, Balkanlarda, Kafkaslarda, Irak'ta, Kırım'da insanlık dışı vahşi cinayetler ve sürgünler içerisinde bırakılmışlardır" dedi.

"Kırım Türk'ünden 200 bin kadarı sürgün yolculuğu, soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek alemlerin sahibine ruhunu teslim etmiştir"

Yapılan sürgünün tarihe 'utanç levhası' olarak kaydedildiğini aktaran Karabulut, bu sürgün ve sonrasına yaşanan katliamları 'tarihe sürülmüş kara bir leke' olarak değerlendirdi. Sovyet rejiminde yaklaşık 3 buçuk milyon Kırım Tatarının 68 yıl önce yurtlarından çıkarılarak vagonlarla Sibirya ve Orta Asya çöllerine bırakıldığını hatırlatan Karabulut, "Katarlarda hayvanların dahi konulmayacağı yerlerde yaklaşık bir ay süren yolculuk boyunca yüz binlerce Kırım Türk'ünden 200 bin kadarı sürgün yolculuğu, soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek alemlerin sahibine ruhunu teslim etmiştir" diye konuştu.

Yaşanan olaylar ışığında Kırım Türkleri'nin acılarını paylaştığını dile getiren BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Anayurtlarına dönmek için çaba sarf eden Kırımlıların mücadelelerine destek verdiklerini ve BBP olarak bu çalışmalarında her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - ANKARA