BBP'den MKYK sonrası açıklama - Son Dakika

BBP'den MKYK sonrası açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve Azerbaycan Tovuz sınır bölgesinde Ermenistan'ın işgalci tutumu ve saldırgan politikaları başta olmak üzere sosyal medya düzenlemesi,...

Büyük Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve Azerbaycan Tovuz sınır bölgesinde Ermenistan'ın işgalci tutumu ve saldırgan politikaları başta olmak üzere sosyal medya düzenlemesi, konuları görüşüldüğü bildirildi.

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BBP, MKYK Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlık etti. Toplantıda, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve Azerbaycan Tovuz sınır bölgesinde Ermenistan'ın işgalci tutumu ve saldırgan politikaları başta olmak üzere sosyal medya düzenlemesi konuları ele alındı.

TOPLANTI SONRASINDA BBP TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMADA ÖZETLE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Aziz Milletimizin, büyük bir özlemle, 86 yıldır beklediği, bizim de uzun yıllardır açılması için mücadele ettiğimiz Ayasofya Caminin yeniden ibadete açılmasını, büyük bir memnuniyetle karşıladığımız, güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Yeniden ibadete açılması kararından sonra, kılınacak ilk cuma namazında, hem ibadetimizi yapmak, hem de bu tarihi ana şahitlik etmek üzere, (İnşallah) Genel Başkanımız, Başkanlık Divanı Üyelerimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Alperen Ocaklarımızla birlikte, Ayasofya Camiinde olacağız. Azerbaycan'ımızın Tovuz sınır bölgesine bir saldırıda bulunmuştur. Yapılan bu saldırı sonucunda, 11 Azerbaycan Askerimiz şehit olmuştur. Bu melun saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Tarihten yeterince ders almadığı anlaşılan Ermenistan, çok da uzak olmayan bir zamanda, yapmış olduğu bu saldırıların bedelini misliyle ödeyecektir. Can Azerbaycan'ımızın, gerek Karabağ meselesinde, gerekse bu son saldırılarda, bütün kalbimizle ve şartsız koşulsuz yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Sosyal Medya üzerinden hakaret içerikli yazı, video ve görsellerin, atılan iftiraların, failleri ile ilgili olarak, gerekli müeyyideleri içeren, yasal düzenlemelerin ivedilikle hukuk sistemimize dahil edilmesini bekliyoruz. Sosyal Medya üzerinden yapılan hakaretler ve atılan iftiralar neticesinde mağdur olanlarla ilgili olarak da, mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin de hukuk sistemimize girmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Beklentimiz, yapılacak muhtemel kanun değişikliğiyle, öncelikle seçimlerde uygulanan yüzde 10'luk barajın kaldırılması, ittifaklarda ortak liste düzenlemesinin getirilmesi ve hazine yardımı ile seçim yardımının seçime katılma yeterliliğine sahip partilere anayasanın ilgili maddesi uyarınca adil ve yeterli miktarda dağıtılması gibi, yönetimde istikrarın yanında temsilde adalet ilkesini de en iyi şekilde yansıtacak bir sistemin hayata geçirilmesidir. "

(İrfan Çalışkan/İHA)

Büyük Birlik Partisi, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BBP'den MKYK sonrası açıklama - Son Dakika
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