BBP'den süresiz nafakada "kanuni düzenleme şart" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP'den süresiz nafakada 'kanuni düzenleme şart' açıklaması - Son Dakika

BBP'den süresiz nafakada "kanuni düzenleme şart" açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir hukuk sistemi, boşanan eşlerden biri yoksulluğa düşecek diye diğeri için ömür boyu sürebilecek yoksulluk nafakası yükümlülüğü öngörmemiştir.

BBP'den süresiz nafakada

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir hukuk sistemi, boşanan eşlerden biri yoksulluğa düşecek diye diğeri için ömür boyu sürebilecek yoksulluk nafakası yükümlülüğü öngörmemiştir. Dolayısıyla yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasının nedeni ahlaki ve sosyal gerekçelerle açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

Karabulut, nafaka ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında, vatandaşlar tarafından konu hakkında yoğun şikayet aldıklarını belirtti.

Parti olarak, nafaka konusunda yeni bir kanuni düzenleme yapılması gerektiğini savunduklarını aktaran Karabulut, düzenlemede, "mevcut evliliğin süresi, tarafların yaşları ve eğitim durumları, nafaka talebinde bulunan tarafın ileride çalışabilme ve gelir elde edebilme imkanının varlığı" gibi pek çok hususun göz önünde bulundurulmasını beklediklerini ifade etti.

Yoksulluk nafakasının amacının talepte bulunan eşi, boşanma nedeniyle yaşayacağı yoksulluktan kurtarmak ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak olduğuna işaret eden Karabulut, nafaka borçlusu hakkında ömür boyu sürebilecek mali bir yükümlülüğün, yoksulluk nafakasının amacıyla bağdaşmadığını belirtti.

Karabulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir hukuk sistemi, boşanan eşlerden biri yoksulluğa düşecek diye diğeri için ömür boyu sürebilecek yoksulluk nafakası yükümlülüğü öngörmemiştir. Dolayısıyla yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasının nedeni ahlaki ve sosyal gerekçelerle açıklanamaz."

Süresiz nafakadan dolayı 2 milyondan fazla kişinin mağduriyet yaşadığını savunan Karabulut, İstanbul Sözleşmesi'yle "kadına verilen pozitif ayrımcılığın erkekleri pasifleştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Karabulut, sorunun çözümüne ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Boşanan kadınların ekonomik olarak desteklenmesi ve istihdam edilmesi ile kadınların yoksulluk nafakasına olan muhtaçlığı da ortadan kaldırılabilir. 'Evlilik harcı' adı altında bir harç ile nafaka fonu kurularak kadının istihdam edilemediği süre içinde sosyal devlet tarafından yüklenilmelidir. Zira, yoksulluk sosyal devletin sorunudur."

Büyük Birlik Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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