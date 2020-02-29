Büyük Birlik Partisi (BBP), Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerini hedef alan saldırısı sonrasında herkesi tek yürek olmaya çağırdı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlib'deki saldırının ardından Genel Başkan Mustafa Destici Başkanlık Divanı'nı topladı.

Toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, Suriye'deki iç savaşın, dünya tarihinin gördüğü en büyük insani felaket olduğu ifade edildi.

Meydana gelen iç savaş ve oluşan otorite boşluğundan başta PKK/PYD ve DEAŞ olmak üzere yüzlerce terör örgütünün istifade ettiği vurgulanan bildiride, terör örgütlerinin, rejim ve diğer aktörlerin sevk, idare ve yönlendirmesi ile İdlib'e konuşlandırıldığı belirtildi.

Türkiye'nin yaklaşan yeni göç dalgası ve güvenlik tehdidine karşı koyabilmek için her türlü girişimde bulunduğuna işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Diplomatik çözüm kapsamında ABD, Avrupa Birliği, NATO üyeleri nezdinde de çeşitli girişimlerde bulunulmuş, bu muhatapların sessizliği gözümüzden kaçmamıştır. Bu sessizliği aslında İdlib'de yaşanan vahşete zımnen destek olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İdlib'le meşgul olması, Doğu Akdeniz ve Libya'ya olan konsantrasyonumuzu etkileyeceğini, dolayısıyla bu coğrafyalar ile ilgili emellerini daha rahat gerçekleştireceklerini düşünmekte olduklarını biliyoruz."

Daima Mehmetçiğin yanında olan BBP'nin devletin alacağı kararlara şartsız, koşulsuz destek vereceği ifade edilen bildiride, "Bütün milletimizi içinden geçtiğimiz bu zor günlerde tek yürek, tam destek olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.