BBP'den Yunanistan'a tepki - Son Dakika
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BBP'den Yunanistan'a tepki

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP), Yunanistan'da, Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili sözde "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargıladığı İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

BBP'den Yunanistan'a tepki, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP), Yunanistan'da, Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili sözde "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargıladığı İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.


Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut yaptığı açıklamada, Atina da Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) hükümetinin son dönemde çıkardığı iki ayrı kararname sonrası İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin bu cezaya maruz kaldığını belirterek, bu kararnamelerle Atina Hükümeti'nin, Lozan Antlaşması'yla belirlenmiş din özgürlüğüyle ilgili hakları ihlal ettiğini söyledi.


İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin 2016 yılında, Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir soydaş askerin cenaze töreninde, atanmış müftünün de bulunduğu ortamda cenaze namazını kaldırdığı için "resmi makamı gasbetmek" ve "dini töreni engellemekle" 4 ay hapis cezasına mahkum etmesini değerlendiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Bu mütekabiliyeta uymayan kararnameler sonrası çıkarılan bir karardır. Yunanistan'da yürürlüğe konan müftülüklere yönelik bu cezalar, söz konusu kararnamenin sonucudur" dedi.


Ahmet Mete'nin, Atina'da Radikal Sol İttifak Partisi hükümetinin son dönemde çıkardığı iki ayrı kararname sonrası bu cezaya maruz kaldığının altını çizen Karabulut, bu kararnamelerle Atina Hükümeti'nin, Lozan Antlaşması'yla belirlenmiş din özgürlüğüyle ilgili hakları ihlal ettiğini söyledi.


Yunanistan'ın 2018 ve 2019'da yürürlüğe koydukları kararnamelerle orada yaşamakta olan Türk soydaşlarımızın dini kurumlarının içini boşaltıp devletleştirmek istediklerini de kaydeden Karabulut, "İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye; Selanik İstinaf Mahkemesi'nin haksız ve mütekabiliyet kararlarını hiçe sayarak verildiği bu karardan dolayı geçmiş olsun diyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu mahkeme kararını kınadığımızı ilan ediyoruz. Hayırlısı Allah'tan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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