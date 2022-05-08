KASTAMONU - BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Kastamonu'da konuştu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, " Osman Kavala, sürekli olarak durduğu çizgi itibarıyla bu ülkenin hayrına olacak işler dışında bu ülkeye zarar verecek her meselede yer almış bir kişidir." dedi.

Yelis, partisinin Belediye Konferans Salonu'ndaki Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini söyledi.

Yaşanılan süreçlerin hep birlikle izlendiğini ifade eden Yelis, "Özellikle 2013 yılının Haziran ayından başlayıp ve yaklaşık 5 ay süren bir Gezi olaylarını izledik. Bu olaylar belki başlangıçta bir çevre hareketi gibi görülse de olayların ülkenin bütünlüğünü tehdit eden bir alana savrulduğunu hep beraber gördük. Gezi olaylarının hemen akabinde 17-25 olaylarını, hemen akabinde de 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Osman Kavala'nın yargılanma süreci ve devamında yaşananlara işaret eden Yelis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2013 yılında Gezi olayları içinde yer alan Osman Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili yargı bir karar verdi. Cezayı, az olabilir, fazla bulabilirsiniz ama bunun daha istinafı, Yargıtay safhası var. Biz işin hukuki tarafını hukukçulara bırakıp siyasi tarafına şu mesajları vermek istiyoruz. Özellikle kendini milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü olarak tanımlayan partinin lideri çıkıp, 'Osman Kavala'nın çok muteber bir insan olduğunu, ona verilen cezanın haksız olduğunu' söyleyerek, yargıyı hükümeti suçlayarak birtakım kelimeler sarf ediyor. Osman Kavala, sürekli olarak durduğu çizgi itibarıyla bu ülkenin hayrına olacak işler dışında bu ülkeye zarar verecek her meselede yer almış bir kişidir. Bundan dolayı, milliyetçiliği ve ulusalcılığını söyleyip oy potansiyeli üzerinde siyaset yapan partilere, 'çizginizi lütfen net koyun' diyoruz."

Dünyanın ekonomik sıkıntıda olduğunu belirten Yelis, "Pandemi ya da Ukrayna'daki savaş olmasa dahi dünyadaki ekonomik sistem zaten bir sıkıntı ile karşı karşıya gelecekti. 2008 yılında Amerika'daki kriz sonrası basılan fazla para dünyanın başına bela olmuştur. Bunun üzerine pandemi ve Ukrayna savaşı tuz biber ekti." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser de gelecek seçimlerde Büyük Birlik Partisinin kendi isim ve amblemiyle seçimlere katılacağını dile getirerek, "İktidara hazır olduğumuzu göstereceğiz. Büyük Birlik Partisi yükselişe geçti. Biz artık iktidar için vaktimizin geldiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BBP Merkez İlçe Başkanı Salih Kömleksiz, tek liste halinde girdiği seçimlerde yeniden BBP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.