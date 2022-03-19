BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan muhalefete çağrı - Son Dakika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır anneleriyle bir otelin lobisinde görüştüğünü anımsatarak, " Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu parti, PKK'nın siyasi uzantılarına şirincemede bulunacak siyasi hareket değildir. Kendilerine gelmeleri, Türk milletinden taraf bir politika izlemeleri lazım diye düşünüyorum." dedi.

Partisinin yarın yapılacak il kongresi için Malatya'ya gelen Uğur, AA Malatya Büro Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bulut, partilerinin ülke genelindeki üye sayısını artırdığını, ciddi anlamda ilgi gören bir siyasi hareket konumunda bulunduklarını söyledi.

2023 seçimlerine çok ciddi şekilde hazırlandıklarına dikkati çeken Bulut, "Genel Başkanımız Mustafa Destici, 2021'de yaklaşık 61 vilayeti ziyaret etti. Geçtiğimiz ay başkanlık divanındaki arkadaşlar ülkenin 81 vilayetini taradı. Kongreler yaparak ekiplerimizi güçlendiriyoruz. Yarın Malatya'da genel başkanımızın katılımıyla il kongremizi gerçekleştireceğiz. Herkesi kongreye davet ediyorum." diye konuştu.

Bulut, halktan aldıkları sorunlara çözüm önerileri hazırlayarak, hükümetle paylaştıklarını dile getirerek, çözüm odaklı parti olduklarını belirtti.

Uğur Bulut, şöyle konuştu:

"BBP, adı ve amblemi ile 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın içinde olacak. TBMM'de çıkacak siyasi partiler barajının rakamı ne olursa olsun, BBP 2023 seçimlerine en ciddi hazırlanan siyasi parti olduğunu görüyor ve gözlemliyoruz. Partimizin 2023 seçimlerinde en iyi sonucu alacağına eminim. 2023 seçimleri çok önemli. Çeşitli siyasi partiler bu dönemi manipüle etmeye çalışıyorlar. Türk Devleti açısından baktığımızda özellikle dış politikada, terörle mücadelede, sınırlarımızın güvenliği noktasında ciddi adımlar atılıyor. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen sözde bir Kürt tamponu, tabiri caizse PYD/PKK/ YPG gibi ayrılıkçı memleketimizin ayağına bağ olan PKK'nın Kuzey Irak'taki bağlantılarının Akdeniz'e açılma planlarını Türk devleti, TSK ve hükümetimiz bozdu. Bu manada memnunuz. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörü yerle yeksan edip, ülke gündeminden çıkarmaya ramak kaldı diyorum."

Türkiye'nin savunma sanayinde çığır açtığını, İHA ile SİHA başarılarının ortada olduğunu dile getiren Bulut, "Bu açıdan baktığımızda güçlü bir Cumhur İttifakı'nın Meclis'te olması lazım diye düşünüyoruz." dedi.

Ülkede ekonomik verileri manipüle ederek siyaset yapmaya çalışan bir muhalefet anlayışı olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Biz BBP olarak bunu doğru bulmuyoruz. Gerek pandeminin gerek savaşın, globalleşmenin ve dışarıda olan bir olayın ülkemizde hissedildiği doğrudur. Dünyanın her tarafında böyledir. Gönül ister ki ekonomimiz ve ticaret hacmimiz çok büyük olsun, dünyada olan olaylardan ülkemiz fazlaca etkilenmesin. Bunu gören devletimiz bunun da altyapısını hazırlıyor. Son dönemde Ukrayna'dan ciddi anlamda ayçiçek yağı satın almamızdan dolayı ülkede kaos ortamı hazırlamaya, siyasi başarısızlık var gibi göstermeye çalışan muhalefet anlayışı var. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ülkemizdeki kargaşa ve sıkıntıda kimler ne kazanacak."

Muhalefete Türk milletinden taraf politika izleme çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da evlatları PKK'nın elinde olan ailelerle bir otel lobisinde görüştüğünü anımsatan Bulut, "20 yaşındaki gül demetlerimizi şehit eden PKK'nın uzantılarına sıcak mesaj vermek adına gizli gizli görüşmeye kalktı. Bunu doğru bulmuyorum, CHP bu değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu parti, PKK'nın siyasi uzantılarına şirincemede bulunacak siyasi hareket değildir. Kendilerine gelmeleri, Türk milletinden taraf bir politika izlemeleri lazım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.