BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili, "Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak bugün sabah saatlerinde Karabağ bölgesi sınırında yaşamakta olan Türk sivillere kahpece ve haince yapılan bu saldırılara uluslararası toplum acilen cevap vermelidir." dedi.

Karabulut, partisinin Şanlıurfa İl Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugün Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı düzenlediğini anımsatan Ünsal Karabulut, saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını belirtti.

Saldırı sonucu sivillerin hayatını kaybettiğini vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında Türk sivil yerleşim yerlerine saldırması ve ardında onlarca ölü ve yaralı bırakması kabul edilir birşey değil. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak bugün sabah saatlerinde Karabağ bölgesi sınırında yaşamakta olan Türk sivillere kahpece ve haince yapılan bu saldırılara uluslararası toplum acilen cevap vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür ve Azerbaycan halkının yanındadır."

Konuşmanın ardından yapılan seçime tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı Sabri Çavcı, yeniden göreve getirildi.