BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'tan, HDP'li Grup Başkanvekiline koronavirüs tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'tan, HDP'li Grup Başkanvekiline koronavirüs tepkisi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'tan, HDP'li Grup Başkanvekiline koronavirüs tepkisi Açıklaması

19 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, koronavirüs vakalarının görüldüğü Almanya'dan gelip TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldığını iddia ederek "Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'tan, HDP'li Grup Başkanvekiline koronavirüs tepkisi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, koronavirüs vakalarının görüldüğü Almanya'dan gelip TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldığını iddia ederek "Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler." ifadesini kullandı.

Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, Danış'ın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya'da bir programa katılması sonrası TBMM Genel Kurul çalışmalarına iştirak ettiğini savunarak şunları kaydetti:

"İnsan sağlığı en önemli önceliğimizdir ve herkes kendisi kadar başkalarının sağlığını da düşünmek, tedbirli olmak zorundadır. Yıllarca bölücülükle, ayrımcılıkla, terörle, ülkeyi, milleti, devleti enfekte edenlerin, bugün hiç olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisini rahat bırakmaları gerekir. Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler. Bu duyarsızlığı ve kural tanımazlığı kınıyor, TBMM Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığımızı göreve çağırıyorum."

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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