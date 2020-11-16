BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan: "Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılması gerekmektedir" - Son Dakika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan: "Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılması gerekmektedir"

16.11.2020 15:55
BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mikail Şahan, "Ailelerin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mikail Şahan, "Ailelerin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır" dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte beş kişinin şehadetine ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu dört kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlaması ile ilgili yazılı açıklama yapan Şahan, "Öncelikle şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Olayın aydınlatılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Şahan şunları kaydetti:

"Kamuoyunun da malumu olduğu üzere 11 yıla yaklaşan bu süreçte hadisenin aydınlatılması için camia olarak büyük çaba sarf ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dosyanın çok titiz bir şekilde yeniden ele alındığına ve soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirildiğine şahitlik ettik. Bu gelişmeler ışığında bu süreçte hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanların Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde hukukun önüne çıkarılacağına ve gerekli cezaları alacağına inanıyoruz."

Şahan açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugünkü gelişmeyi, suikastı aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde suikast dosyası kapsamında; daha önce yanlış, eksik veya hatalı yapılan işlem ve uygulamalarla, yapılmayan iş ve işlemlerin de tamamlanarak, ana soruşturma dosyası ile ilgili de yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Bu minvalde; geçmişte oluşturulan Kaza- Kırım komisyonu ve diğer komisyonlarda görev alan ve alanında uzman ve yetkin olmayan bilirkişilerin hazırladığı eksik, yanlış ve noksan tespitleri içeren bilirkişi raporlarını da incelemeye alacak ve suikastı tüm yönleri ile şeffaf bir şekilde araştıracak yeni bilirkişilerden oluşan bir kurulun davanın seyrine katkı yapacağına inanıyoruz. Şehit ailelerinin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır." - ANKARA

BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan: Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılması gerekmektedir

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Hukuk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan: 'Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılması gerekmektedir' - Son Dakika


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