KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti

24.05.2022 00:15

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılandığı davaya ilişkin, "Bir sonraki duruşmada parti genel başkan yardımcılarımız, MKYK...

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılandığı davaya ilişkin, "Bir sonraki duruşmada parti genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımızla beraber katılım sağlayacağız." dedi.

Şahan ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili duruşmayı izlemek üzere Kahramanmaraş Adliyesi'ne geldi.

Şahan, duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin davaların bugün de devam ettiğini belirtti.

Davanın bu celsesinde sanıklar ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması olan tanıkların dinlendiğini aktaran Şahan, duruşmanın 5 Ekim 2022'e ertelendiğini belirterek, "Bir sonraki duruşmada parti genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımızla beraber katılım sağlayacağız. Dosyanın ve davanın takibini beraber yapacağız." diye konuştu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da merhum Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin davaların her zaman takipçisi olacaklarını belirtti.

Davada sonuca ilişkin hiçbir şey konuşulmadığını savunan Çayır, sanıklar ve tanıkların daha önce Göksun Mahkemesi'ndeki konuşulan konuları sürekli tekrar ettiklerini, bu şekilde sonuca ulaşılamayacağını ileri sürdü.

KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti
KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti

YORUMLAR
500
KAHRAMANMARAŞ - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davaya devam edildi KAHRAMANMARAŞ - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davaya devam edildi Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası ertelendi Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası ertelendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 02:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement