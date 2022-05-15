BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

15.05.2022 17:24
BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Emperyalist güçler ülkemizi bir mengeneye tabi tutmaya çalışıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Emperyalist güçler ülkemizi bir mengeneye tabi tutmaya çalışıyor. Bu minvalde Türk milletinin ve devletimizin birliğine, beraberliğine hizmet eden siyasi organizasyonlarda birlikte olmaktan şeref duyuyoruz." dedi.

Bulut, partisinin Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Kongresine katılarak, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisinin 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağını hatırlatan Bulut, bu kararlarının ardından partilerinin üye sayısının arttığını söyledi.

Bulut, partilerinin sadece seçimlere katılmak için kurulmadığını anlatarak, "Türk ve İslam coğrafyalarına dair sorumlulukları olan bir siyasi harekettir. Büyük Birlik Partisi Siverek teşkilatı olduğu gibi, Urfa teşkilatı olduğu gibi Avrupa'nın dört bir yanında, dünyanın dört bir yanında teşkilatları olan, oradaki gurbetçilerimize oradaki vatandaşlarımızın dinini, diyanetlerini yaşamaları için oralarda teşkilatları kurmuş, oradaki vatandaşlarının öz benliğini yaşaması, dinini ve kültürünü yaşaması noktasında orada hizmet etmektedir. Büyük Birlik Partisinin başta Avrupa olmak üzere dünyanın 20 ülkesinde teşkilatları vardır. Avrupa Türklüğüne Avrupa İslamı'na hizmet etmektedir. Buradan Avrupa'daki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bulut, şunları kaydetti:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, tabiri caizse küresel emperyalist güçler ülkemizi bir mengeneye tabi tutmaya çalışıyor. Bu minvalde Türk milletinin ve devletimizin birliğine, beraberliğine hizmet eden siyasi organizasyonlarda birlikte olmaktan şeref duyuyoruz. Bu manada Türk milletine birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmekte bana göre dünyanın en büyük ibadetlerinden biri olsa gerek. Çünkü çeşitli İslam coğrafyalarına baktığımız zaman kan ve gözyaşı var. Türk milletinin Türk devletinin Türk askerinin beklenen bir millet olduğunu görüyoruz."

Bulut, ekonomik krizin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, temmuz ayında toplanmasını bekledikleri asgari ücret komisyonundan enflasyon oranında zam verilmesini beklediklerini söyledi.

Kongreye, partinin genel merkez yöneticileri, bazı il başkanları, STK temsilcileri ile partililer katıldı.

Kongrede mevcut İlçe Başkanı Ali İzol, yeniden seçildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması
BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması
BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması
BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

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Büyük Birlik Partisi, Şanlıurfa, Siverek, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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