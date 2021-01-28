BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan üniversite öğrencilerine kredi yerine burs verilmesi önerisi - Son Dakika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, üniversite öğrencilerine verilen kredilerin, bursa dönüştürülmesi talebinde bulundu.

Yardımcıoğlu, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, parti olarak bir takım önerileri olduğunu, kredi uygulaması yerine, üniversiteyi kazanan öğrenciye babasının ekonomik geliri ne olursa olsun, kazanmış olmasının gereği olarak asgari ücretin belirli oranında burs verilmesi gerektiğini belirtti.

Bursların da derslerine az çalışanla çok çalışan arasındaki fark gözetilerek verilmesi gerektiğini ifade eden Yardımcıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, bir bankaya gitsek ve kredi istesek, bize kredibilitemizin olup olmadığını sorarlar. Bizim findeks notumuza, kredi notumuza bakmak isterler. Peki, öğrenciye kredi vermek nasıl bir düşüncedir? Öğrenciyi borçlandırmak nasıl izah edilir ' Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine 550 lira burs ve kredi veriyorsunuz. Yüksek lisansta bu rakam bin 100 liraydı. Doktorada bu rakam bin 650 liraydı. 550 lira ile ne yapılabilir ki' Bu Ankara, İstanbul'da yaşayanların dolmuş parası bile değil. Öğrencilerin burs ve kredilerine zam yapıldı. Peki, ne kadar yapıldı? Lisans ve ön lisans burs ve kredileri 550 liradan 600 liraya çıktı. Bin 100 lira olan yüksek lisans bursu bin 300 liraya çıktı. Bin 600 lira olan doktora bursu da bin 650 liraya çıktı. Bu neyin kredisi böyle? Öğrenciye niye kredi veriyorsunuz? Bir öğrencinin okulu bitirdikten sonra yaşadığı en büyük dert askerlik, iş bulma, öğrenim kredisi borcu kaygısı."