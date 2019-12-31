BBP Genel Başkanı Destici: "2020 yılı başta Türkiye olmak üzere Türk İslam âlemine hayırlar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici: '2020 yılı başta Türkiye olmak üzere Türk İslam âlemine hayırlar... - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "2020 yılı başta Türkiye olmak üzere Türk İslam âlemine hayırlar...

8 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2020 yılının başta Türkiye olmak üzere Türk, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2020 yılının başta Türkiye olmak üzere Türk, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yayınlamış olduğu yeni yıl mesajında, "2019 yılı sona eriyor. Pek çok açıdan, hüzünleri, mutlulukları, hayal kırıklıklarını, gururları birlikte ve peş peşe yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılının bizim için en önemli hadiselerinden biri, güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekat'ıydı. Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin maruz kaldığı terör tehdidine karşı, sınırlarını, halkını, bütünlüğünü, bunların yanında, sınırlarının hemen ardında, küresel güçlerin ve onların taşeronları terör örgütleri eliyle, hayatlarını, yurtlarını, özgürlüklerini, ailelerini, birikimlerini kaybeden soydaşlarını, dindaşlarını, komşularını, hiçbir farklılık gözetmeden tüm mağdurları korumak adına Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Öncelikle ve tekrar, güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği harekatlarda görev yaparken şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.


Destici mesajında şunlar kaydetti:


"Ülke savunmasında görev yapan tüm kardeşlerimize, milletimizin en büyük güvencesi olduklarını, her biriyle, tek tek gurur duyduğumuzu ve tarihi bir görevi yerine getirdiklerini ifade etmek istiyorum. Türkiye, tarihi, jeopolitiği ve potansiyeli itibariyle, hiçbir alanda zaafa düşmeme ve her anında güçlü olmak mecburiyetinde olan bir ülke. Her an ve her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Ancak, güçlü bir orduya sahip olmadığımız takdirde, diğer unsurların hiçbir anlamı olmayacağını da asla unutmamalıyız. 2019 yılından çıkartacağımız en önemli ders, herhalde, 'güçlü' olmadığımız takdirde 'haklı' olmamızın hiçbir şey ifade etmeyeceği gerçeğiyle, bu yıl sayısız kez yüzleştiğimiz olmalıdır. Büyük Birlik Partisi'nin varlık sebebi, ülkesi, milleti, devleti ve onu ayakta tutan, onu kuşatan değerlerdir. Hiçbir politik hesaba tenezzül etmeden, siyasette bu değerlere bağlı olarak var olmaya devam etme kararlılığımızı da gururla ifade etmek istiyorum." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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