BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kahire, CEO, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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