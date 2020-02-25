BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk bayrağının asılmadığı, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, terörist başı Abdullah Öcalan'a saygılar sunulan bir kongrede Atatürk'ün partisinin ne işi var? Hangi mantıkla orada bulunmuşlardır" dedi.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk bayrağının asılmadığı, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, terörist başı Abdullah Öcalan'a saygılar sunulan bir kongrede Atatürk'ün partisinin ne işi var? Hangi mantıkla orada bulunmuşlardır" dedi.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına değinerek, Avrupa Parlamentosu'nun PKK gibi terör örgütlerine gösterdiği ilgiyi, Avrupa'da ırkçı saldırıların önlenmesi için göstermediğini ifade etti. Destici, " Solingen'de yanan yüreğimiz, Hanau'da bir kez daha kanatılmıştır. Diğer Avrupa devletleri bu konuyu sadece taziye ile geçiştirirlerse bu saldırıların arkası gelecektir. Ama herkes şunu bilmelidir ki Avrupa'daki vatandaşlarımız sahipsiz değildir. Bu konunun peşini Dışişleri Bakanlığı bırakmamalıdır. Irkçı saldırılara karşı yapılan gösteriler daha da üst seviyeye yükseltilmesi için devletin gerekli desteği vermesi gerekiyor"


Destici, HDP Kongresi'ne ilişkin olarak şunları kaydetti:


"Türk bayrağının asılmadığı, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, terörist başı Abdullah Öcalan'a saygılar sunulan bir kongrede Atatürk'ün partisinin ne işi var? Hangi mantıkla orada bulunmuşlardır? Bütün bu kepazelikler yaşanırken oradan çıkmayı, tepki göstermeyi hiç akıllarına getirmemişler midir? PKK, PYD, YGP ne kadar Türkiye'nin düşmanıysa HDP'nin de o kadar düşmandır. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızı, yetkili savcılarımızı HDP kongresinde yaşanan rezalet başta olmak üzere HDP'nin kapatılması noktasında, var olan yasayı işletmeye, sessiz kalmamaya davet ediyorum." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Abdullah Öcalan, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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