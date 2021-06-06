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AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi

06.06.2021 16:03

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Milletin de 'erken seçim' diye bir talebi ve derdi olmadığını görüyoruz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Milletin de 'erken seçim' diye bir talebi ve derdi olmadığını görüyoruz. Zaten teknik olarak da bunun mümkün olmadığı ortada. Çünkü daha normal süresine iki yıldan fazla zaman var, Sayın Cumhurbaşkanı niye Türkiye'yi seçime götürsün." dedi.

Destici, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni anayasa, seçim kanunu, siyasi partiler yasası, sistem tartışmalarının çok hızlı ve güncel bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"BBP olarak kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini, demokratik ve hukuk temelli kuvvetler ayrılığının tam olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladık" ifadesini kullanan Destici, milletin refah düzeyinin gelişmesi için öncülük edecek, milletin her bir ferdinin özgürce, inanç hürriyetini yaşayabileceği, Türk kültürünün İslam ahlakının ruhunu alan bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

Parti olarak bu konuda yapılan bütün değişiklikleri desteklediklerini belirten Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar maalesef kökten yeni bir anayasa yapmak mümkün olmadı. Bunun için daha önceki tartışmalara baktığımızda ilk dört madde tartışması hep ön plandaydı. Ama bugün görüyoruz ki ilk dört maddeyle ilgili büyük bir problem yok. Yani PKK'nın siyasi uzantıları dışında buraya itirazı olan yok. Ufak tefek düzeltmeler, bir takım tanımlamalarla ilgili teklifi olanlar var ama kökten 'biz ilk dört maddeye karşıyız' diyen ya da 'bu kırmızı çizgimizdir' diyen, yani değişmesi anlamında söylüyorum bir teklifte de bulunan yok. Peki bugünkü anayasa yeni anayasa çalışmalarını tıkayan şey nedir, diye baktığımızda tamamen sistem tartışmaları olduğunu görüyoruz."

"Türkiye'nin yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşması gerektiğini ifade ediyoruz"

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çalışmalarına olumlu cevap vermeyen parti ya da ittifakların gerekçesinin sistem olduğunu söyledi.

Bu durumun aşılabileceğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye yeni bir sistem değişikliğine gittiği zaman pek çok seçimi peş peşe yaşamak zorunda. Peki bunu kaldırabilecek durumda mıyız? İçinden geçtiğimiz şartlar, pandemi şartları, dış politikadaki gelişmeler, ekonomideki gelişmeler bütün bunları değerlendirdiğimizde peş peşe yaşanacak 4-5 seçimi kaldırabilecek durumda mıyız? İçinden geçtiğimiz yıllar, süreçler buna imkan verebilir mi? Bunu sağlayabilir mi? Bu zorlamayla yapılabilir ama buradan devlet de ülke de millet de zararlı çıkar kanaatindeyiz. Türkiye'nin yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşması gerektiğini ifade ediyoruz."

BBP olarak seçimlerin zamanında yapılmasını Türkiye'nin hayrına olduğunu düşündüklerini anımsatan Destici, şunları söyledi:

"Milletin de 'erken seçim' diye bir talebi ve derdi olmadığını görüyoruz. Zaten teknik olarak da bunun mümkün olmadığı ortada. Çünkü daha normal süresine iki yıldan fazla zaman var, Sayın Cumhurbaşkanı niye Türkiye'yi seçime götürsün. Meclis, Cumhur İttifakı, iktidar tarafı bunu yapmayacağına göre muhalefet tarafına baktığımızda yani Cumhur İttifakı dışındaki sayıya baktığımızda bunun tamamının toplamının 250 civarında olduğunu görüyoruz. Meclisin seçim kararı alabilmesi için 360'ın üzerinde bir sayıya ihtiyacı var. Onun için bu tartışmalar neden çıkartılıyor ve neden Türkiye'nin zamanı buralarda harcanıyor bunu hem anlamakta güçlük çekiyoruz hem doğru bulmuyoruz."

Destici, Cumhur İttifak'ının bir üyesi olarak AK Parti heyetiyle görüşmelerde bulunduklarını ve her iki yasanının demokratikleşmesini istediklerini belirtti.

Seçim barajının sıfırlanması gerektiğine dikkat çeken Destici, "Yeni sistemde temsilde adaletin daha da güçlenmesi için ve demokrasilerin vazgeçilmezi siyasi partilerin hayatını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi için seçim barajının sıfırlanması lazım. 5-7-3 gibi rakamları konuşmanın hiçbir manasının olduğunu düşünmüyorum." dedi.

AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi
AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi
AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi
AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi
AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi
AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi
AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi, Karahisar, Türkiye, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Destici, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi - Son Dakika


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