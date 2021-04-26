BBP Genel Başkanı Destici ağaç budadı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici ağaç budadı

26.04.2021 10:31
BBP Genel Başkanı Destici ağaç budadı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hafta sonu kısıtlamasını, Ankara Ayaş ve Eskişehir Günyüzü'nde, bahçede çalışarak ve budama yaparak geçirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hafta sonu kısıtlamasını, Ankara Ayaş ve Eskişehir Günyüzü'nde, bahçede çalışarak ve budama yaparak geçirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, 83 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını köyünde bahçede çalışarak geçirdi. Korona virüs tedbirlerine uyulması gerektiğine değinen Destici, vaktin boş harcanmaması konusunda da vatandaşlara uyarıda bulundu. Başkan Destici, Türkiye'nin üretim ve gelişim anlamında zaman kaybı yaşamaması için her bir bireyin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, "Toplum olarak pandemi nedeniyle rehavete kapılmayıp üretmeye, çalışmaya devam etmeliyiz. Özellikle tarım ve gıdada kendi kendimize yetecek düzeyin çok üstüne çıkmalıyız. İnsanımız farklı işlerde uğraşsa da, farklı mesleklerde çalışsalar da vakit bulduklarında mutlaka bağ-bahçe işlerine yönelmeliler. Topraktan kopmamalıyız. Ben bu 83 saati köyümde bahçe işlerini yaparak geçirmeyi doğru buldum. Her bir vatandaşın da ülke ve millet menfaatleri doğrultusunda işleyen bir demir gibi pas tutmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatının ağaç büyütmekle geçtiğini ifade eden Başkan Destici, "Hasılı tohumun, fidanın ve ağacın ehemmiyetini biliriz. Öleceğimizi bilsek, son dakikalarımız ağaç dikmekle geçer. Düsturumuz 'Bir ağaç gibi meyve verip, gölgemizde insan biriktirip faydalı olmak'tır. Türkiye'nin köklerini tüm dünya bilir. Biz vatanseverlere de bu memlekete ve millete sahip çıkmak ve ona iyi bakmak görevi düşüyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici ağaç budadı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici ağaç budadı - Son Dakika


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