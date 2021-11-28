BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı (3) - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin, "Böyle suçlarda müebbet ya da ömür boyu müebbet hapis, bizi şahsen tatmin etmiyor, aileleri de etmiyor, hak da adalet de yerine gelmiyor. Biz Türk'üz ve Müslümanız, kısasa kısas istiyoruz." dedi.

Destici, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, "Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanmış tecrübelere bakıldığında, her türlü kutlu davanın önce sahiplerinin, sonra yücelticilerinin hep gençler olduğunu söyledi.

Milletçe sahip olunan maddi ve manevi kazançların tamamının gelecekte gençlere emanet edileceğini belirten Destici, eğitim ve öğretimin hiçbir zaman taviz vermeyecekleri ilk öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de son yıllarda özellikle çocuklara karşı çok cani ve sapıkça cinayetler işlendiğini, aynı şeyin kadınlara ve kızlara da yapıldığını aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Son olarak Müslime evladımızın başına gelenler hepimizin yüreğini dağladı, canımızı yaktı ve ciğerlerimizi parçaladı. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanda, bu kansızlar ne zaman oldu da ortaya çıktı gerçekten bunu anlayamıyorum. Her kadın cinayetinde ya da istismar edilmiş çocuk cinayetinde biz ne duyuyoruz, 'hak ettiği cezayı alacak'. Nedir hak ettiği ceza? Müebbet hapis. Yeter mi? Yetmez. Böyle suçlarda müebbet ya da ömür boyu müebbet hapis, bizi şahsen tatmin etmiyor, aileleri de etmiyor, hak da adalet de yerine gelmiyor. Biz Türküz ve Müslümanız, kısasa kısas istiyoruz. Biz bunu söyleyince diyorlar ki 'BBP Alperenler idam istiyor'. Evet istiyoruz, lakin biz 'her suç için idam gelsin' demiyoruz. Biz sadece iki suç için, Büşra Cengiz kızımız gibi genç kızlarımızı, körpe evlatlarımızı, kansızca, hayasızca, ahlaksızca, canice katleden sapıklar için istiyoruz. İkincisi de bizzat kurşunu sıkıp, bombayı patlatan, askerlerimizi, polislerimizi ve öğretmenlerimizi öldüren vatan haini, katil sürüsü teröristler için istiyoruz."

"Bu millet ve bu gençlik size sokakları da sandıkları da dar etmesini bilir"

Mustafa Destici, en önem verdikleri hususların başında, gençlik teşkilatının şiddetten ve provokasyonlardan uzak durmasının geldiğinin altını çizdi.

Gençleri, siyasi ideolojik, vatan millet temalı hususlarda, sokak çatışmalarından ve kitle eylemlerinden uzak durmaları konusunda uyaran Destici, "Son günlerde sandıktan umduğunu bulamayanlar, bugünlerde özellikle marjinal sol grupları ve terör gruplarını öne sürerek, sokaklarda çare aramaya başladılar ve kendilerine hedef olarak da sokaklara çıkmayı belirlediler. Onlara da diyorum ki 'sokaklardan uzak durun'. Esasen biz sokakları da iyi biliriz. Bu süreçleri de tecrübe etmiş bir hareketin mensuplarıyız. Ancak illa ki sokak diyorsanız, emin olun ki bu millet ve bu gençlik size sokakları da sandıkları da dar etmesini bilir." diye konuştu.

"Türk Devletleri Teşkilatı, cihanşümul mefkuremiz için önemli basamaktır"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulduğunu hatırlatan Destici, "Merhum liderimiz yaşasaydı bu sürecin geldiği noktayı canıgönülden destekler ve büyük bahtiyarlık duyardı. Türk Devletleri Teşkilatı, cihanşümul mefkuremiz için önemli bir basamaktır. Ama bu çerçeve son değildir. Afrika'yı, Asya'yı, kocaman İslam dünyasını kapsayacak cihan gücüne dönmek için turan bir son değil, bilakis bir başlangıçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük ve başkanlık eden, teşkilata katılan ve gözlemci olarak katılan ülkelerin liderlerine teşekkür eden Destici, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de birinci safha olarak, teşkilata gözlemci olarak katılmasını dört gözle beklediğimizi ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Programda salondaki gençler, Destici'nin "Ben Türküm, Türk esir olmaz. Ben Türküm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türküm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türküm, Türk ezansız olmaz. Ben Türküm, Türk hürriyetsiz olmaz." sözlerini tekrarladı.

BBP Genel Başkanı Destici, "İnşallah 2023 yılı hem partimiz ve ocağımız için hem de Cumhur İttifakı'mız için yeni bir başarı yılı olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Destici'ye kılıç hediye etti.