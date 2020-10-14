BBP Genel Başkanı Destici: "Anayasa Mahkemesi Üyesi bu şahsın tweet'ini çok tehlikeli bir söylem... - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Anayasa Mahkemesi Üyesi bu şahsın tweet'ini çok tehlikeli bir söylem...

14.10.2020 14:56
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesi Üyesi bu şahsın tweet'ini çok tehlikeli bir söylem olarak nitelendirdiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesi Üyesi bu şahsın tweet'ini çok tehlikeli bir söylem olarak nitelendirdiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Azerbaycan'ın 30 yıl önce katil faşist emperyalistlerin bölgedeki uşağı Ermenistan tarafından katliamlar ve soykırımlar yapılarak işgal edilmiş topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinin yapıldığı günlerdeyiz" diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun işgal edilen topraklarını bir bir azat ettiğini söyleyen Destici, "Birden Rusya ve diğer emperyalist güçler devreye girdi. Avrupa Birliği girdi, Fransa'sı girdi. Hemen ateşkes çağrıları yaptılar. Ermenistan saldırırken ya da Ermenistan katliam yaparken, soykırım yaparken bu saldırıların, ateşkes çağrılarının hiçbirini duymadık. Ta ki ne zaman Ermenistan işini bitirdi o zaman masa kuruldu. Azerbaycan ordusu işgal edilmiş bazı köyleri, kasabaları, bölgeleri, topraklarını kurtarınca hemen ateşkes istendi. Neden? Çünkü Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda kalması ve durumun bu şekilde devam etmesi isteniyor. Çünkü korkuları şu; Türkiye'nin Türk dünyası ile kara sınırından da birlikteliğinin sağlanacağından ödleri kopuyor adeta. Ama bu er ya da geç bir gün mutlaka gerçekleşecektir" dedi.

"Türkiye kararlı bir şekilde kardeş ve candan öte can Azerbaycan'ın bugün de, yarın da sonuna kadar yanındadır"

BBP camiası olarak kanları ve canlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Destici, "Azerbaycan'a ve Azerbaycan devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Başlatılan bu harekat kim ne çağrısı yaparsa yapsın, işgal edilmiş toprakların tamamı kurtarılmadan durdurulmamalıdır. ya askeri harekat ile kurtarılacaktır ya da Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilecektir. Bunun üçüncü bir yolu yoktur. Onun için ateşkes çağrısı yapanlara bu cevap verilmeli ve işgal edilmiş topraklar azat edilmeden asla masaya ve müzakereye oturulmamalıdır. Azerbaycan Türklüğü'nün de Türk milletinin tamamının da talebi, isteği budur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye terör örgütlerine karşı mücadele ediyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'e verdiği cevaba değinene Destici, "İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'ye geliyor. Bizim Dışişleri Bakanımızla ortak basın toplantısında 'Türkiye Suriye'den çekilsin' diyor. ABD Suriye'den çekilsin demiyor, Rusya Suriye'den çekilsin demiyor. Fransa Suriye'den çekilsin demiyor. Onlarca emperyalist ülke var orada. Onlar Suriye'den çekilsin demiyor. Türkiye çekilsin diyor. Neden? Çünkü Türkiye PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onlar da PKK'nın hamisi. Onun için bunu söylüyor" şeklinde konuştu.

Oruç Reis'in bakımının tamamlanmasının ardından ziyaretini erteleyebileceğini belirten Alman Dışişleri Bakanı'na tepki gösteren Destici, "Sana ne ey Alman Dışişleri Bakanı. Senin Doğu Akdeniz ile ne alakan var? Bizim kendi mavi vatanımızda kendi gemimizle yaptığımız sondaj çalışmaları sizi niye rahatsız ediyor? Niye rahatsız ediyor biliyor musunuz? Türkiye'nin daha da büyümesinden ve güçlenmesinden korkuyorlar. Onun için Yunanistan'ı bize karşı kullanıyorlar. Bu sayede Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de Antalya Limanı'na hapsetmeye çalışıyorlar. Ama o günler geride kaldı. Türkiye'nin ilerleyişini Allah'ın izniyle hiç kimse durduramayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Anayasa Mahkemesi Üyesi bu şahsın tweet'ini çok tehlikeli bir söylem olarak nitelendirdiğimizi ifade etmek istiyorum"

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın attığı tweet'in ardından bu tür ciddiyetsiz söylemlerin onarılamayacak yaralar bıraktığını söyleyen Destici, "Anayasa Mahkemesi'nden tutun tüm devlet yöneticileri, hatta siyaset kurumunun üyeleri yazdıklarına, paylaştıklarına ve söylediklerine azami derecede dikkat etmekle mükelleftir. Hukukun çiğnenmesi kişinin yetki ve görev alanlarının sınırını bilmemesi basit bir mesele değildir. Bu olayı gündem değiştirmek yahut paranoya olarak yorumlamak da tam bir aymazlık ve sığlıktır. ya da darbe iması yapanı savunmaktır. Malumunuz Mehmet Ali Birand'ın 12 Eylül ihtilali ile alakalı yaptığı belgeselde 'O gece Genelkurmayın ışıkları sabaha kadar yanıyordu' sözü hala hepimizin hafızalarındadır. Bu sözün içeriği ve istikameti çok net bellidir. Bu darbeyi işaret etmiştir. Şimdi Engin Yıldırım'ın ifadesini hafife almak ne kadar doğrudur? Üstelik Engin Yıldırım da bu imayı bilmeyecek kadar cahil ve cühela sınıfından değildir" şeklinde konuştu.

Engin Yıldırım'a sert tepki gösteren Destici, "Meskur Anayasa Mahkemesi Üyesi'ni acilen istifaya davet ediyoruz. Eğer bunu gerçekleştirmezse AYM'nin görevine son vermesini bekliyoruz. Elbette ki sonrasında da bir hukuki süreçle muhatap olmasını gerekir diye düşünüyoruz. Tweet'le değil de meramını mahkeme önünde hakime anlatmasının daha doğru olduğunu ifade ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa Mahkemesi Üyesi bu şahsın tweet'ini çok tehlikeli bir söylem...

Büyük Birlik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Anayasa Mahkemesi Üyesi bu şahsın tweet'ini çok tehlikeli bir söylem... - Son Dakika


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