Destici, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov'u ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Destici, Azerbaycan Büyükelçiliğine yaptığı ziyarette, Mammodov'un Azerbaycan- Türkiye ilişkilerine büyük katkı yapacağına inandığını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda çok üst düzeye çıkması dolayısıyla memnun olduğunu ifade eden Destici, bu iş birliği neticesinde, 30 yıldır işgal altında olan Karabağ'ın Azerbaycan'a dahil edildiğini söyledi.

Destici, "Eskiden Türk milliyetçilerinin bir Turan fikri vardı. Merhum Gaspıralı'nın dediği gibi 'Dilde, fikirde, işte birlik'. İnşallah bütün Türk devletleri ile dilde, fikirde, işte birliğimizi daha da kavileştirip, daha üst düzeye çıkarabilirsek, Karabağ zaferi gibi nice zaferlere şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İki ülkenin birlikteliğiyle Karabağ Azerbaycan'a dahil edildi"

Mammadov da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bu dönemde zirvede olduğuna işaret ederek, 30 yıldır işgal atlında olan Karabağ'ın iki ülkenin birlikteliğiyle Azerbaycan'a dahil edildiğini kaydetti.

Bu durumun, bütün dünya için örnek olduğunun altını çizen Mammadov, "Kardeş olan, kan kardeşi olan halkların devletleri var, ancak bu seviyede münasebetleri olan, hem müttefikliği hem siyasi müttefikliği olan devlet yoktur. Onun için bu münasebeti korumak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Mammadov, büyükelçi olarak atanmasının ardından kendisini ziyaret eden ilk siyasi partinin, BBP olduğunu sözlerine ekleyerek, teşekkür etti.