BBP Genel Başkanı Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret etti

-BBP Genel Başkanı Destici:

-"Biz bölgede barış ve huzur istiyoruz"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Hazar İbrahim'le bir araya geldi. Destici, Ermenistan tarafından yapılan saldırı sonrası şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek Azerbaycan'ın cevap verebilecek güçte olduğuna değindi. Destici, "Ermenistan'ın kahpe saldırısı sonucu hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerimize, subaylarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Biz biliyoruz ki misliyle karşılık verilmiştir. Azerbaycan devleti güçlü bir devlettir ve kendi topraklarına karşı yapılacak hain ve kahpe saldırılara net bir şekilde cevap verecek durumdadır. Biz hem şahsımız olarak hem bütün Türk milleti olarak bir millet olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla Azerbaycan'a yapılmış tüm saldırıları Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış olarak gördük. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün siyasi partilerimiz anında tepki ortaya koymuştur" diye konuştu.

Ermenistan'ın diğer Avrupa devletlerine güvenerek Azerbaycan'a saldırıda bulunduğuna değinen Destici, "Biz bölgede barış ve huzur istiyoruz. Ermenistan; Rusya, Fransa, batı ve emperyalistlere güvenerek Azerbaycan'a saldırma hadsizliğine kalkışmaktadır. Yunanistan da Avrupa Birliği, Fransa, Almanya'yı yanına alarak Türkiye'ye karşı dikleşmekte ve Türkiye'yi kendi kara sınırlarına hapsetme hayalleri görmekte. Ama bu hayallerde boğulacaktır, bunu bilmeleri lazım. Ne Türkiye eski Türkiye ne Azerbaycan eski Azerbaycan'dır" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Türkiye ile Azerbaycan'ın bir millet iki devlet olduğu söylemini yineleyerek, "Herkes Azerbaycan'ın yanında oldu, bugünde yanında. Destici ve partisi yıllar boyu bizlere destek oldu. Destici ve arkadaşları burayı ziyaret ederek destek ve taziyelerini tekrar bildirdiler. Tek millet iki devlet olarak ileriye gideceğiz" dedi.