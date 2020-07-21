BBP Genel Başkanı Destici, baba ocağında biçerdöverle yulaf hasadı yaptı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hafta sonunda geldiği memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde biçerdöverle yulaf hasadı yaptı.

TBMM'deki çalışmalarından arta kalan zamanlarında annesi ve babasının yaşadığı Gecek Mahallesi'ne gelerek tarımla uğraşan Destici, kendisinin ve mahalle sakinlerinin arazilerindeki ekinlerin hasadını biçerdöverle gerçekleştirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, kazanmak için toprağa emek verilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm çiftçilere kolaylıklar dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Toprağın kıymetini bilelim, Allah'ın bir hediyesidir. Tarımsal üretimin bel kemiği çiftçilerimizin her yönüyle teşvik edilmesine desteğimiz tam. Halihazırda yapılan destekler, hiçbir kısıntıya meydan vermeyecek şekilde artırılarak devam etmelidir. Özellikle girdi maliyetlerinin başında gelen işçi, mazot, gübre, ilaç ve sulamada kullanılan elektrik gibi kalemlerde desteklerin artırılması taraftarıyım. Öte yandan çiftçimizin ürettiği ürünler değerinde fiyatlandırılarak hem çiftçimiz mağdur edilmemeli hem de ülke insanımıza sağlıklı ve uygun fiyatta ürün temin edilecek zeminler hazırlanmalıdır."