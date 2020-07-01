BBP Genel Başkanı Destici, Bakan Albayrak'ı tebrik etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Bakan Albayrak'ı tebrik etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı telefonla arayarak yeni doğan çocuğu için tebrik etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı telefonla arayarak yeni doğan çocuğu için tebrik etti.

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Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, Berat- Esra Albayrak çiftinin "Hamza Salih" ismini verdikleri bebeğe hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Destici, Bakan Albayrak'ın çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin tepkisini de iletti.

"Çirkin paylaşımlarda bulunan insanlık dışı ve ahlak dışı zihniyetlerle hem dünyada hem de ahirette yan yana olmak istemediklerini" aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Bu toprakların ruhunda da Türk milletinin töresinde de ve yüce dinimiz İslam'ın ahlak ve inanç anlayışında da iffetli bir hanımefendiye yapılan bu tür saldırıların yeri yoktur. Bunu yapanlar ancak ve ancak esfeli safilin mertebesine inmiş bu dünyanın en alçak ve karaktersiz varlıklarıdır. Kime yapılırsa yapılsın hangi hanımefendiye yapılırsa yapılsın bunu reddediyoruz. Bu paylaşımı yapanların, bu milletten bu kültürden olmadığı açık ve net. Bunlar bu topraklarda kalan bizimle alakası olmayan tek tük alçaklardır. Bu kişiler ile ilgili adli makamlarca en ağır cezaların verilmesini bekliyoruz."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Berat Albayrak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Bakan Albayrak'ı tebrik etti - Son Dakika

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