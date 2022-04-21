Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi

21.04.2022 22:30

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ın İdil ilçesindeki operasyonda şehit olan Astsubay Mehmet Uygun ile İstanbul'da kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ın İdil ilçesindeki operasyonda şehit olan Astsubay Mehmet Uygun ile İstanbul'da kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Meclis lokantasındaki iftar sonrasında bir açıklama yapan Destici, şehit Astsubay Mehmet Uygun ile İstanbul'da öldürülen Başak Cengiz'in ailesini iftarda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Astsubay Mehmet Uygun'un terörle büyük bir mücadele vererek şehit olduğunu vurgulayan

Destici, şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diledi.

Kadın cinayetlerinin Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğuna dikkati çeken Destici, Başak Cengiz'in İstanbul'da hunharca bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.

Başak Cengiz cinayeti davasının yarın görüleceğini anımsatan Destici, "Onun hukukunu korumak, hepimizin görevi. Bu cani sapık en ağır cezayı almalı ki bir caydırıcılığı olsun ve bundan sonra kimse bu tür saldırılara başvurmasın. Davanın takipçisi olacağız." dedi.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ise kızının zalimce ve arkadan yapılan bir saldırıyla hayatını kaybettiğini belirtti.

En büyük mahkemenin insanın vicdanı olduğunu dile getiren Cengiz, yarın görülecek mahkemede kızına sahip çıkılmasını istedi.

Destici, daha sonra Şırnak'ın İdil ilçesindeki operasyonda şehit olan Astsubay Mehmet Uygun ile İstanbul'da kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in ailesiyle toplu fotoğraf çektirdi.

Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi
Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici, Başak Cengiz'in ailesiyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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