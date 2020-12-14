BBP Genel Başkanı Destici: "BBP 27 yıldır hazineden bir kuruş almadan devlete, vatana, millete hizmet için siyasetini sürdürmektedir" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "BBP 27 yıldır hazineden bir kuruş almadan devlete, vatana, millete hizmet için siyasetini sürdürmektedir"

14.12.2020 23:32
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar-27 yıldır-şanıyla, şerefiyle, onuruyla hazineden de bir kuruş almadan devlete, vatana, millete hizmet için siyasetini sürdürmektedir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar-27 yıldır-şanıyla, şerefiyle, onuruyla hazineden de bir kuruş almadan devlete, vatana, millete hizmet için siyasetini sürdürmektedir" dedi.

Destici, yaptığı açıklamada TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in "Sizin minnacık ortağınız Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı da bunu çıktığı televizyon programında söyledi, bu yapıcı muhalefetmiş, 'Ö TV kaldırılsın' diyor" sözlerine cevap verdi. Destici, CHP Grubu'na saygısı olduğunu belirterek, "Lakin bugün bu kürsüde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Büyük Birlik Partimizi ve şahsımı istihza edecek, küçümseyecek ifadeler kullanmıştır. Öncelikle bunu reddediyorum. Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar -27 yıldır- şanıyla, şerefiyle, onuruyla hazineden de bir kuruş almadan devlete, vatana, millete hizmet için siyasetini sürdürmektedir. Büyüklük ve küçüklük sayılarla ölçülmez. Eğer siz 'Grubumuz Meclisin 2'nci fazla sayısına sahip, büyüğüz' diyorsanız yanılırsınız. Nice küçük taşların nice büyük kafaları kırdığını herkes bilir. Bedir'de de İslam ordusu çok az sayıdaydı ama savaşı kazandı, Malazgirt de büyük bir örnek, Kurtuluş Savaşı da büyük bir örnek" dedi.

Destici şöyle konuştu:

"Ben de dile getiriyorum, ben de söylüyorum, bir önerim var. Bu sene yani önümüzdeki yılın bütçesinden bu grubu bulunan 5 partiye 481 trilyon para verilecek. Hadi hodri meydan, elinizi taşın altına koyun, bunu esnaflara bağışlayın. Zaten siyasi faaliyetler de durmuş vaziyette. En az 20 bin esnafımıza 25'er bin lira verilebilir. Siyasi partiler elini taşın altına koysunlar. Söylediğim mevzuya gelince, ben birinci gün yaptığım genel konuşmada Tarım Bakanlığının doğru faaliyetlerini burada anlattım ve bütçeden özellikle Devlet Su İşlerine ayrılan yüksek yatırım payının çok önemli olduğunu, çünkü tarımda sulamanın çok hayati bir önem taşıdığını ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan bir arkadaş da destek olmadığını söyledi. Ben de kendisine dedim ki; eğri oturun doğru konuşun, destekler var ama daha fazla yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet, mazottaki ÖTV'nin kaldırılması gerekiyor mu? Bana göre de kaldırılması gerekiyor ama bu diğer destekleri örtmez."

Destici, üç bakanlığın bütçelerinin görüşüldüğünü hatırlatarak, "Tabii, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hizmetlerini, bir gençlik hareketi lideri de olarak yakından takip ediyorum ve özellikle gençliğe son yıllarda yapılan yatırımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve destekliyorum. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanımızla her istediğimizde konuşuyoruz, çiftçinin problemlerini aktarıyoruz ve büyük ilgi gösteriyor. Şahsına ve bütün Bakanlık kurumuna da teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanlığımızı konuşmaya bile gerek yok, Türkiye cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarını atıyor. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da hepimizin göğsü kabardı. Bunlardan göğsü kabarmayan vatansever ve milliyetperver olamaz. Onun için ben bu adımlardan Türkiye'nin asla vazgeçmemesini ve bedeli ne olursa olsun sonuna kadar gitmesini arzu ediyorum. Ne Libya'daki haklarımızdan ne Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, değil Amerika Birleşik Devletleri, bütün emperyalistler birleşse Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurdurmayacağız Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'BBP 27 yıldır hazineden bir kuruş almadan devlete, vatana, millete hizmet için siyasetini sürdürmektedir' - Son Dakika


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