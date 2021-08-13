BBP Genel Başkanı Destici: "Biz istiyoruz ki bölgede hangi kökene, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun bütün insanlarımız barış içerisinde... - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt'te yaptığı açıklamada, "Biz istiyoruz ki bölgede hangi kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun bütün insanlarımız huzur içinde, mutluluk içerisinde, barış içerisinde yaşasınlar" dedi.

Siirt'te gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cuma namazını Selçuklu Devleti'nden kalma Ulu Cami'de kıldı. Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Destici, Siirtlilerin daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaları için burada olduklarını söyledi. Destici, "Cumamız mübarek olsun. Mübarek bir ay içerisindeyiz. Muharrem ayı içerisindeyiz. Bu vesileyle bütün İslam aleminin muharrem ayı ve önümüzdeki Perşembe günü olan aşure gününüzü şimdiden tebrik ediyorum. Siirt biliyorsunuz Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin birlikte huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir şehrimiz. Biz istiyoruz ki bölgede hangi kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun bütün insanlarımız huzur içinde, mutluluk içerisinde, barış içerisinde yaşasınlar" diye konuştu.

Güres Caddesi'nde çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Destici, beraberindeki heyet ile birlikte Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Destici ve beraberindekiler daha sonra heyet Siirt'ten ayrıldı. - SİİRT