BBP Genel Başkanı Destici: "Biz Libya'ya sahip çıkmayacağız da neye sahip çıkacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici: 'Biz Libya'ya sahip çıkmayacağız da neye sahip çıkacağız' - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Biz Libya'ya sahip çıkmayacağız da neye sahip çıkacağız"

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi Kuran-ı Kerim tilaveti BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAMSUN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da "Büyük Birlik Partisi Türkiye ile Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programına katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi

Kuran-ı Kerim tilaveti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAMSUN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da "Büyük Birlik Partisi Türkiye ile Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programına katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici: Biz Libya'ya sahip çıkmayacağız da neye sahip çıkacağız

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kuran-ı Kerim, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı
Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

Son Dakika Haberleri
00:42 İsrail, baraj kapaklarını açarak Gazze'de yarım milyon dolarlık hasara neden oldu - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
00:34 Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:31 Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin tl'yi alıp, kaçtı - yeniden - Son Dakika
00:31 Karlı yollar kimilerine çile olurken kimilerine eğlence oldu - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 00:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici: "Biz Libya'ya sahip çıkmayacağız da neye sahip çıkacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]