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BBP Genel Başkanı Destici: "Biz Libya'ya sahip çıkmayacağız da neye sahip çıkacağız"
6 saat önce
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi Kuran-ı Kerim tilaveti BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması SAMSUN - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da "Büyük Birlik Partisi Türkiye ile Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:29 Kaynak: AA
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